ROZHOVOR/ Michal Kadlec byl k dispozici novinářům na tiskovce Slovácka před startem jara. Týmu Martina Svědíka se v zimní přípravě dařilo. Mimo prapodivného a penaltami ovlivněného zápasu proti Rapidu Vídeň čtvrtý tým ligy neprohrál.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec na včerejším setkání s novináři. Foto: Deník/Stanislav Dufka | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Ten zápas ani neberu, že jsme ho prohráli. To, co předvedli rozhodčí, bylo něco neskutečného. Pro naše sebevědomí bylo důležité, že se v dalších zápasech dařilo,“ hodnotil zimní blok kapitán Slovácka

Takže jste byl s přípravou spokojený?

Za mě byla příprava vydařená, až na jedno těžké zranění (Holzer) jsem spokojený. Na druhou stranu je důležitý zvládnout první jarní zápas. K čemu vám budou dobré výsledky z přípravy, když nevyhrajete první zápas? Bude důležité se maximálně soustředit na Pardubice. Ostrý start je něco docela jiného.

Proti Pardubicím bude Milan Petržela bude slavit svůj pětistý ligový zápas. Nemůže tým ztratit soustředěnost?

Myslím, že ne. Už jsme těch oslav měli dost. Spíš klobouk dolů před ním, že pořád ještě hraje. Zatleskáme mu, vyjádříme respekt. Pro nás to jeho číslo může být vzpruha. Motivace bude stejná, možná ji bude mít Milan ještě větší.

Trenér chválil novou posilu Patrika Blahúta. Jak na vás v přípravě působil?

Vypadá dobře, přišel dobře připravený, může okamžitě naskočit do zápasu. Samozřejmě, slovenské liga je něco jiného, jako česká, ale má dobré návyky. Zapadl dobře, přeji mu, aby se mu dařilo, bude to ruku v ruce s týmem.

Slovácko je čtvrtém místě tabulky, sezona je rozjetá parádně. Asi by bylo škoda neuhrát poháry. Souhlasíte?

Slovácko má jasné ambice, je to top šestka. Přes sezonou bychom toto umístění asi brali. Víme, co jsme nezvládli. Mimo zápasu na Spartě to byl vynikající podzim. Na jaře se budeme ze zápasů snažit vytěžit co nejvíc. Je jasné, že by byla škoda ztratit aktuální pozice. První jarní kola napoví a my pro pohárové příčky uděláme maximum. Navíc máme nejlepší trojku doma.

Takže by vám nevadilo znovu cestovat po Evropě?

To určitě ne, to asi nikomu z mančaftu. Klub a kluci si to už vyzkoušeli. Zalíbilo se jim to, ale také zjistili, že to není tak jednoduché. Je za tím hodně práce, ale ta šance na poháry je velká.

Zatím máte smlouvu do konce letošní sezony. Budete na podzim pokračovat?

Vyjádřím se k tomu v průběhu jara. Pro mě je aktuální, abych zůstal pro tuto půl sezonu zdraví. Co bude pak, to se uvidí.

Může hrát pohárové umístění Slovácka roli o dalším vašem rozhodování?

Může a nemusí. Spíš si to vyhodnotím za sebe. Obecně ta situace ve fotbale je lepší. Zvedají se televizní právě, český koeficient roste. Dívejte se, jaké jsou platy ve Spartě a Slavii, jací hráči tam přicházejí. Máme tři celky v jarní části evropských pohárů – což je také bomba. Doufejme, že celý český fotbal se bude dál zvedat a Slovácko k tomu přispěje nějakým koeficientem.

Může to Slovácko svými zkušenostmi zvládnout?

Zkušeností máme na rozdávání. Když jsme hráli na Bohemce, tak nejmladší na hřišti byl Mára Havlík, to je mu nějakých osmadvacet let. Zkušení jsme, ale je potřeba do toho zapracovat i mladé. Trenér to drží správných směrem. Když se prohraje, ta si to vyhodnotíme, zanalyzujeme a jedeme dál.