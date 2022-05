„Když jsem se vrátil, hráli jsme spíš o záchranu. Předsezonní cíl byl zůstat v lize. Když jsme se dostali do prostřední skupiny, byla obrovská euforie. Minulý rok jsme to ale trumfli čtvrtým místem, evropskými poháry. To bylo hezké. Hodně lidí nám moc nevěřilo, že bychom to dokázali zopakovat. Říkali, že to je naše maximum. A dneska jsme tady. Teď už nám to jenom chybí uzavřít tímto zápasem, aby poslední dvě sezony byly pro Slovácko historické,“ cítí bývalý reprezentant, jehož kariéra se chýlí ke konci.

Jde o váš největší zápas v dresu Slovácka?

Dá se to tak říct. Je pravda, že jsme v kariéře odehrál spoustu důležitých zápasů, toto je jeden z nich. Na sobě cítím, že nás nečeká běžný ligový duel, ale každý z nás v kabině i na stadionu vnímá, že se něco děje. Zájem o Slovácko je obrovský. My jsme si ho zasloužili svými výkony. Ve středu nás čeká nás poslední krůček. Chceme ho zvládnout tak, abychom zápas vyhráli.

Přepadne vás nostalgie, když nastoupíte proti Spartě, kde jste sbíral trofeje, úspěchy?

Pro mě je každý zápas se Spartou výjimečný, protože jsme v jejím dresu odehrál spoustu důležitých zápasů. Získal titul, zahrál za ní Ligu mistrů. Ze Sparty jsem šel do Německa, poprvé se dostal do národního týmu. Mám Spartu rád, ale nyní jsem ve Slovácku, kde jsem naopak vyrostl. Právě tyto dva kluby mi v mém mládí hodně pomohly. Bude to speciální zápas, ale Spartu chci porazit. Pro Slovácko udělám maximum.

Hecoval jste se s kamarády ze Sparty?

Ne. Rozebereme až potom. Znám hlavně majitele Daniela Křetínského, Tomáše Rosického nebo hráče, se kterými jsem nastupoval ve Spartě nebo i v reprezentaci. Prostředí i lidi tam znám , Spartu jsem vždycky sledoval. Přátelství půjde při zápase stranou, ale jinak je pokaždé rád uvidím a klidně si můžeme dát i pusu. (úsměv)

Bude Sparta pod větším tlakem?

Naopak. Sparta má výhodu v tom, že je zvyklá hrát o titul, poháry. U nás až na tři výjimky ještě nikdo nebyl ve finále. Stejně jako evropská poháry je to novinka. Mužstvo je i díky tomu zkušenější. Pro oba kluby to je zápas sezony, my ten pohár taky chceme vyhrát a zapsat se do historie Slovácka. Chceme, aby lidi za deset nebo dvacet let říkali, že jsme to my, kdo tady vyhrál trofej, pohár. Myslím, že klub i celý region by si to zasloužil. Uděláme všechno proto, aby to dopadlo pro nás dobře.

Slovácko chce první klubovou trofej v historii, věří mu i bývalí kapitáni

Finále poháru jste si zahrál i Německu nebo v Turecku. Jak v konfrontaci obstojí MOL Cup?

Pro nás je super, že hrajeme doma a ne na neutrální půdě. Dřív byl domácí pohár podceňovaný, brán na lehkou váhu. Až v posledních letech se to trošku změnilo. I na internetu vidím různé články, reklamy, upoutávky. V Německu je to jeden z nejprestižnějších zápasů. Finále v Berlíně je masakr. Každému bych to přál zažít. Tehdy tam bylo třicet tisíc fanoušků z Leverkusenu, stejný počet příznivců Werderu Brémy. I turecký Superpohár je vnímaný. V Česku to bylo méněcenné, přitom je to nejrychlejší možný způsob jak se dostat do pohárů. Doufám, že tomu i my uděláme reklamu. Že bude plný dům s výbornou atmosférou a dobrým fotbalem, aby se pohár dostal ještě víc do povědomí diváků, aby věděli, že je to stejně jako boj i titul vrchol sezony.

Zápas mohou rozhodovat penalty. Troufl byste si na ni?

Proč ne! (úsměv) Doufám, že to tak daleko nedojde a že to rozhodneme v devadesáti minutách, ale je jeden zápas, stát se může cokoliv, takže musíme být nachystaní na všechno. Kdyby došlo k penaltám, tak bych na ni šel. Ale teďka předbíháme. Uvidíme, jak to bude probíhat.

Je po víkendu herní pohoda na vaší straně?

Dá se říct, že jo, ale bude to jiný zápas než s Baníkem. Pro nás dobře, že jsme to s Ostravou po nepovedeném prvním poločase, ve kterém jsme šlapali vodu, otočili. Ve druhé půli se to úplně změnilo. Pak jsme hráli dobře a zaslouženě vyhráli. Pro nás je to povzbuzení do středečního zápasu.

Připomínali jste si podzimní zápas, kdy jste doma Spartu přehráli 4:0?

Stejně jako na venkovní odvetu jsme se na to dívali. Na Spartě jsem ale chyběl. Celky se znají, ale bude to jiný zápas. Je to finále, ztráta už se nedožene. Z tohoto důvodu to bude opatrnější, nikdo nebude chtít udělat chybu.

Za Spartu nastoupí i Hložek. Jaká je to pro vás zpráva?

Nám je to asi jedno. Víme, že Sparta má kvalitní tým. Ať za ni nastoupí kdokoliv, my se soustředíme na sebe. My jsme ani nekalkulovali s tím, že by třeba nehrál. Pro nás se tím nic nemění. Možná je i dobře, že Sparta může postavit to nejsilnější, co má. U nás je to stejné. Je o o jednom zápase. Kdo to zvládne lépe, ten vyhraje.

Co si o Hložkovi myslíte?

Klobouk dolů před ním. Na to, kolik mu je, už odehrál spoustu zápasů. Je i produktivní. Dává góly, přihrává na ně. Navíc je ve Spartě, kde to jako mladý kluk nemá jednoduché. On táhne celý tým. Fandím mu. Ať se mu od čtvrtka zase daří. My se na něj zaměříme, budeme se snažit mu to znepříjemnit, pohlídat ho. Pokud bude zdravý, určitě ho čeká dobrá kariéra.

Dukla, Ostrava, Teplice ... Slovácko všechny finále prohrálo, vzpomínky zůstaly

Vy ji oproti Hložkovi pomalu končíte. Už víte, co bude po sezoně?

Zatím to nechávám otevřené. Chci se soustředit na zápasy, konec sezony. Po sezoně bude dostačující čas si sednout, říct si, co a jak. Těch faktorů je hodně. Sednu si s lidmi ze svého okolí, rodinou a pobavíme se o tom. Někdo říká, ať pokračuji, další zase že v nejlepším se má skončit, takže se to ve mně pere. Samozřejmě tomu přispívá to, že Slovácko je nahoře, jsme ve finále poháru. Je vidět, že práce má smysl. Kádr ale musí zůstat pohromadě. Hodně klukům končí smlouvy. Uvidíme, jak to bude příští rok. Nyní se soustředíme na Spartu. Co bude potom, budeme řešit v následujících týdnech.

Synka budete mít na stadionu?

Bude. Po dlouhé době byl i s Baníkem. Jelikož jsme vyhráli, tak jsem mu to dovolil. Snad neusne a po zápase se budeme spolu radovat.

Ví, o co půjde?

Před půl rokem ještě netušil, co je to fotbal. Teď už to začíná vnímat víc. Je to hezký. Já si taky vzpomínám, jak jsme se chodil na tátu dívat, to jsem byl ale starší. Pro mě je důležité, aby věděl, že když jdu ráno z domu, že jdu na trénink, na stadion.

Kolik známých se vám ozvalo o lístky?

Třeba když jsem hrál v Uherském Hradišti s národním týmem nebo se Spartou, zájem o vstupenky byl obrovský. Prosil jsem o hodně lístků. Teď to nebylo tak hrozné. Nikdo mě nechtěl otravovat, takže mi moc lidí nepsalo. Jenom rodina, kamarádi. Lístky sháněl i taťka, vyřešili jsme to do neděle.