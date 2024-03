Má dva dny po operaci achilovky, ale až na nachlazení se cítí dobře. Noha jej nijak zvlášť nebolí, prášky si vzal jenom dvakrát. Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec i po několikrát odkládaném zákroku zůstává optimistou. Věří, že týmu ještě na jaře pomůže, kariéru na marodce končit nemíní.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec při domácím zápase s Libercem. | Foto: 1. FC Slovácko

„Chci ještě hrát,“ říká bývalý reprezentant.

To nejhorší má snad opora Slovácka za sebou. Devětatřicetiletý obránce ve středu absolvoval chirurgický zákrok achilovky, která ho trápila již delší dobu. Po několika opichách už to dál nešlo, musel na zákrok.

Lékaři mu vyčistili obaly achilovky, provedli kosmetickou úpravu povrchu.

„Teď už je to snad v pořádku a bude se to dobře hojit,“ doufá.

„Momentální stav je takový, že mě nic nebolí, chodím o berlích, malinko na to našlapuji, trošku to můžu rozhýbávat, ale nic velkého to zatím není,“ říká v rozhovoru pro klubovou televizi.

Bývalý zadák Sparty, Leverkusenu či Fenerbahce měl problémy s achilovkou delší dobu. Už před dvěma lety cítil, že něco není v pořádku. „Tehdy se s tím ještě dalo hrát,“ uvedl.

Daleko horší chvíle přišly loni v srpnu, kdy byl na prvním opichu achilovky. „Tehdy to bylo neúnosné, ale pomohlo mi to a další dva měsíce jsem byl bez bolesti,“ tvrdí.

Peripetie ale zdaleka nekončily. Loni v listopadu se tělo ozvalo znovu. „V prosinci to gradovalo v zápase s Mladou Boleslaví, po kterém jsem šel na další opich. Myslel jsem, že se to v zimní pauze srovná, ale při prvních dvou trénincích jsem cítil, že to vůbec nepomohlo, takže jsem zpomalil a v přípravě, kdy to z tréninky bylo všelijaké, jsem se rozhodoval, jestli půjdu na operaci,“ přiznává.

Zdroj: Youtube

Po konzultaci s lékaři se Kadlec rozhodl pokračovat v konzervativní léčbě. Následovaly další opichy, které ale nepomáhaly. „Věděl jsem, že je něco špatně,“ poznamenal Kadlec.

Vše vygradovalo při nedávném domácím zápase s Pardubicemi. „Ve druhém poločase jsem se chtěl nechat vystřídat, ale Vlasta Daníček měl křeče, tak jsem se to snažil dohrát. Po zápase jsem nemohl dva tři dny chodit a nakonec jsme se rozhodli pro operaci,“ přibližuje.

Opora Slovácka věří, že mu operace pomůže a že se co nejdříve vrátí zpět do tréninkového procesu, k týmu.

„Prognóza je složitá,“ říká. „Na kontrolu jdu dvanáctého března, berla bych měl mít deset dní. Příští týden už bych chtěl něco dělat, ale uvidíme, co mi noha dovolí. Snad po čtrnácti dnech mohou začít alespoň lehce běhat, šlapat na kole. Uvidíme, jak bude achilovka reagovat,“ pokračuje.

Kadlec myšlenky na konec kariéry v hlavě nyní nenosí. Všechno směřuje k návratu na ligové trávníky.

Mrzí jej, že vynechal šlágr se Spartou, poslední souboj sledoval v hledišti. „V hlavě jsem s tím byl smířený. Věděl jsem, že s tím nic neudělám. Byl by to pro mě speciální zápas. Je škoda, že jsme nevyužili dvě šance na začátku. Nebyly jsme efektivní, Sparta nás pak potrestala, ale bod jsme si za výkon zasloužili,“ míní Kadlec.