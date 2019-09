Postupem v MOL Cupu přes třetiligový Benešov si zvýšili sebevědomí, teď ale potřebují zapnout i v mistrovské soutěži. Fotbalisté Slovácka čtyřikrát za sebou nezvítězili, a pokud nechtějí v tabulce klesnout ještě níž, musí urvat nějaký bod na Andrově stadionu v Olomouci, kde zítra od 16.30 vyzvou domácí Sigmu.

Fotbalisté Slovácka (v bílém). Na snímku je Michal Kadlec. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Nebude to jednoduché, protože Olomouc je doma silná a i postavení v tabulce mají oba týmy podobné. Ten, kdo z toho utkání vyjde vítězně, se odpoutá od soupeře. Je to kousek, takže si myslím, že přijde dost diváků a bude to mít dobrý náboj jak na hřišti, tak i v hledišti,“ říká stoper Slovácka Michal Kadlec.