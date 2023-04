Do minulosti se nevrací. Dobře ví, že na loňský triumf v MOL Cup příliš spoléhat nemůže. Fotbalisté Slovácka sice v minulém ročníku Spartu doma dvakrát přejeli rozdílem třídy, v sobotu ale dorazí do Uherského Hradiště jiný, daleko silnější protivník, byť bude znovu oblečen do rudých barev.

Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu: 1. FC Slovácko - Sparta Praha, 18. května 2022 v Uherském Hradišti. (zleva) Michal Kadlec ze Slovácka a Tomáš Čvančara ze Sparty. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Finále poháru se s ligou nedá srovnat. Jsou to dva odlišné zápasy,“ říká v rozhovoru pro klubovou televizi kapitán Slovácka Michal Kadlec.

I když jsou na tom oba týmy podobně, Letenští se pod koučem Brianem Priskem neuvěřitelně zvedli. Na jaře září, vyhrávají a po remízovém derby se Slavií udrželi před pražským rivalem v čele FORTUNA:LIGY dvoubodový náskok.

„Sparta hraje o titul, my taky máme svoje cíle. Sám jsem zvědavý, jaký zápas to bude, jak se oba celky budou prezentovat,“ přemítá Kadlec.

Sobotní šlágr na Městském stadionu Miroslava Valenty staršího uvidí plný stadion. Početné a natěšené fanouškovské tábory poženu své miláčky k výhře.

„Je vyprodáno, což je jedině dobře. Takto by to mělo být. Ale v hledišti nebudou jenom naši příznivci, také Sparta má na Moravě hodně fanoušků,“ vnímá bývalý reprezentant. „Na takto důležité zápasy už jsme si ale zvykli. Máme za sebou utkání v Konferenční lize či finále poháru. Víme, co nás čeká. Chceme atmosféru proměnit v náš prospěch, abychom uspěli,“ přidává odhodlaně.

Brankář Slovácka Nguyen: Evropa je číslo jedna. Kariéru chci zakončit v Braníku

Na souboj s bývalým klubem, ve kterém strávil 3,5 roku, se těší. „Mám nějakou sparťanskou historii, takže ji sleduji a také jí fandím, když tedy zrovna nehraji proti ní. Spartě přeji titul, ale v sobotu ji chci porazit,” říká upřímně Kadlec.

Obráceně to pak mají dva odchovanci Slovácka v kádru Sparty. Jedničkou ligového lídra je Matěj Kovář, v záloze nastupuje Lukáš Sadílek.

„Matěj byl před lety u mě na fotbalovém kempu v Hluku. Je úsměvné, kam až se dostal,“ říká zkušený obránce.

Zatímco brankář reprezentační jednadvacítky hostuje ve Spartě z Manchesteru United, kam z rodného Uherského Hradiště odešel jako dorostenec, Sadílek se dostal mezi špičku ve Slovácku, do předního českého klubu zamířil jako hotový hráč.

„Je vidět, že když kluci na sobě makají, mohou dosáhnout velkých věcí,“ říká Kadlec.

„Hlavně Sáďův příběh je krásný. Co jsem častokrát slyšel, jeho brácha Michal měl vždycky navrch, byl lepší. Teď se to vyrovnalo nebo jej Lukáš dokonce předehnal, protože brácha byl zraněný,“ všímá si.

Podle Kadlece ale starší ze sourozenců Sadílkových udělal pod trenérem Svědíkem obrovský progres a svými výkony si vysloužil angažmá ve slavném českém klubu. „Ze začátku si chvíli zvykal, což je logické, protože ve Spartě je tlak i všechno ostatní jiné než ve Slovácku, ale svojí pracovitostí a tím, jaký je, že nic neodflákne, se pomalu, ale jistě stává základním stavebním kamenem sestavy Sparty, za kterou hraje opravdu dobře,“ chválí bývalého parťáka.

Emotivní závěr při zápase dorostu Slovácka: tři góly i vyloučení hráče Baníku

Osmatřicetiletý zadák si přeje, aby se v budoucnu ve větších klubech prosadili také další odchovanci Slovácka. „Byla by to pro nás super vizitka,“ ví dobře.

Tým z Uherského Hradiště půjde do sobotní bitvy posílený výhrou v Teplicích. Právě na severu Čech Kadlec a spol. zlomili sérii nepříznivých výsledků, po třech ztrátách v řadě znovu naplno bodovali.

„Zápas v Teplicích byl pro nás důležitý. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Na druhé straně je potřeba si přiznat, že jsme z toho po vyloučení domácího hráče dokázali udělat zbytečné drama. Šlo to dohrát jinak, ve větším klidu,“ uvědomuje si někdejší bek Leverkusenu či Fenerbahce.

Zatímco skláři za stavu 0:2 a po vyloučení Vondráška už neměli co ztratit, hosté se zbytečně zatáhli a i přes početní výhodu bránili náskok. „Teplice neměly co ztratit, vysunuly se a my jsme na to špatně zareagovali. Hráli jsme, jakoby jich bylo jedenáct. Přitom jsme se na ně měli víc natlačit, hrát agresivněji a ve větším pohybu. Příčiny jsme si ale rozebrali a měli bychom se jich vyvarovat,” zakončuje Kadlec.