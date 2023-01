„Mám to nastavené tak, že dohraji sezonu a pak se uvidí, jak to bude dál,“ uvedl na středeční tiskové konferenci kapitán Slovácka.

Faktorů, jestli bude osmatřicetiletý obránce pokračovat, je víc. „Při rozhodování nezáleží jenom na mě, ale i na klubu, rodině, zdravotním stavu. Jak se budu cítit, také motivace hraje velkou roli,“ připomíná.

Bývalého reprezentanta může přesvědčit další úspěch nebo trenér Svědík, jenž v klubu prodloužil o dva roky smlouvu. „Je to pozitivní zpráva. Kouč tady odvedl kus práce, pro klub je důležitý. Nedokáži si představit, že by Slovácko vedl někdo jiný,“ říká Kadlec.

Zatímco bývalý hráč Sparty, Leverkusenu si Fenerbahce o svém konci přemýšlí čím dál častěji, rekordman Milan Petržela by měl dál pokračovat a přidávat starty v nejvyšší soutěži.

K překonání mimořádného milníku se ve středu vrátil i ředitel Slovácka Petr Pojezný. Známému funkcionáři i po několika měsících vadí přístup Ligové fotbalové asociace.

„Milan Petržela odehrál nejvíce zápasů v historii české ligy a já jsem mu jako jediný na ploše předával ocenění. Pro mě je smutné až trapné, že mu nikdo nepřijel poblahopřát. Asi to sem do Uherského Hradiště mají všichni daleko,“ rýpl si do LFA.