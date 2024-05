Místo potrestaného trenéra Slovácka Martina Svědíka přišel prohraný zápas proti pražské Slavii (1:2) hodnotit mezi novináře asistent Jan Baránek. Slušně zaplněný stadion se hlavně těšil na rozlučku Michala Kadlece, který v zápise figuroval jako náhradník. V plánu bylo, že na hřiště naskočí v samém závěru zápasu. Nakonec se bývalý reprezentant v zápase vůbec neobjevil.

Fotbalové Slovácko se loučilo s Michalem Kadlecem a trenérem Svědíkem | Video: Stanislav Dufka

Baránek vysvětloval proč.

„Jeho nasazení bylo ve hře. Utkání bylo otevřené až do poslední minuty, tak jsme nechtěli riskovat. Myslím si, že i tak se Káca (Michal Kadlec) rozloučil velkolepě a že ještě něco připraví a na hřišti se ukáže,“ míní.

Po prvním poločase byl stav nerozhodný 0:0. Slavia byla lepší týmem, měla víc ze hry. Domácí celek si žádnou ani pološanci nevypracoval. Stejně viděl úvodní dějství Jan Baránek.

„První poločas byla Slavie lepší na balonu, my jsme byli hodně pasivní. Měli jsme strašně nízko křídla. Také se nám hodněkrát stalo, že v obraně tři naši hráči bránili jednoho, pak nám scházeli v krajích hřiště, kde nás soupeř přečísloval. Slavia až tolik vyložených příležitostí neměla, ale opticky byla lepší,“ přiznal Baránek.

O všem se rozhodlo během šesti minut druhého poločasu. Nejprve se parádně trefil Holeš, Slovácko srovnalo po akci Blahúta. Definitivu výsledku dal střídající Chytil.

„Po poločase jsme hru trošku změnili. Bohužel jsme dostali takový gól, kdy jsme zalezli ve vápně a Holeš krásnou střelou obstřelil našeho gólmana. Je to škoda, myslím si, že tomu gólu šlo nějakým dřívějším vystoupením předejít. Možná nás probudil, začali jsme hrát otevřenější partii. Měli jsme tam dobrou pasáž, která byla korunovaná vyrovnávacím gólem Pati Blahúta. Následně po jednom z centru předvedl Mojmír Chytil, proč je útočník do reprezentace. V závěru jsme měli ještě nějaké pološance, byla tam hlavička Petra Reinberka, možná jsme mohli se štěstím vyrovnat, ale asi by to bylo nezasloužené,“ shrnul gólové okamžiky Jan Baránek.

Slovácko tak čeká v závěrečném kole nadstavby boj o pátou příčku, která zajištuje naději pro evropské poháry. Rozhodovat se bude příští víkend v Ostravě. Svěřenci Martina Svědíka musí vyhrát.

„Po tom našem jaru je to super, že ta šance tam pořád je. Bude to o jednom zápase, může se stát cokoliv. Věřím, že tým na zápas připravíme dobře. Pokud bychom uspěli, tak nás čeká ještě jeden zápas doma. Martin Svědík se může vrátit na lavičku – máme druhou šanci,“ zakončil hodnocení zápasu pohledem na příští víkend asistent trenéra Jan Baránek.