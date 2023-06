Dva góly, jedno břevno. To všechno za pouhých třicet minut. To je vizitka Pavla Jurošky v dalším přípravném zápase Slovácka proti slovenské Podbrezové (4:0).

Fotbalista Slovácka Pavel Juroška se v Rohatci fotil s mladými fanoušky. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Po hodině hry střídal Martin Svědík celou jedenáctku. Forvard Slovácka byl právě ve druhé vlně, už po minutě pobytu na hřišti vstřelil branku a výsledku dal definitivu v poslední minutě utkání.

Dal jste gól okamžitě po příchodu na hřiště. Pomohlo vám to v dalším průběhu zápasu?

Je to samozřejmě lepší, když člověk vstoupí do zápasu a hned dá gól. To vám přidá na sebevědomí a cítíte se líp i v samotném zápase, takže to určitě pomohlo.

Jaký je váš pohled na ofenzivu v závěrečné půlhodince, ve které jste byl na hřišti?

Před zápasem jsme si říkali, že musíme držet hlavně střed hřiště. Věděli jsme, že soupeř hraje na brejky. Myslím si, že jsme si něco do ofenzivy vytvořili a mohli jsme přidat i nějaký gól navíc. Úplně špatné to nebylo, ale vždycky to může být ještě.

Při první brance jste využil nedorozumění hostující obrany. Je to tak?

Havlas mi dal krásný balon. Šel jsem do vápna, věděl jsem, že u něho budu dříve, ještě před gólmanem. Posunul jsem si balon hlavou, za mnou běžel obránce a myslím že se s gólmanem ještě srazili. Pak už jsem jenom balon doklepl do prázdné brány.

Slovácko si poradilo s Podbrezovou. Kouče Svědíka obdaroval starosta Rohatce

Taky jste trefil parádně břevno. Co scházelo další brance?

Ta šance mě mrzí. To byla taková akce, kdy se obrana soupeře hodně otevřela. Viděl jsem tam ty mezery, tak jsem tam šel. Je škoda, že mi balon skočil a letěl do břevna.

Při druhém gólu jste projevil zkušenost ve vápně, že?

Tak musím hlavně říct, že Kali (Jan Kalabiška) to udělal výborně. Byla to precizní přihrávka, jen jsem natáhl nohu a dal si dotek dovnitř. Ta branka byla spíš jeho zásluha.

Trenér Svědík oslavil v den zápasu 49. narozeniny. Dali jste mu výhrou hezký dárek?

Doufám, že to nezakřikneme a nejsou ty góly v síti soupeře naposled. Snad jsem mu tu oslavu dvěma góly zpříjemnil.