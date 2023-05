ROZHOVOR/ Široká fotbalová veřejnost ho začala pořádně vnímat zhruba před třemi týdny, po utkání Slovácka proti pražské Spartě. Jednadvacetiletý forvard Pavel Juroška se blýskl parádním únikem defenzívě Sparty a také zařídil jediný gól domácího týmu.

Fotbalista Slovácka Pavel Juroška se raduje z gólu v síti pražské Sparty. | Foto: 1. FC Slovácko

„Po tom utkání se o mně dozvědělo víc lidí. Bylo vyprodáno, Sparta vždycky táhne, zápas byl hodně sledovaný,“ přiznává mladý talent, který už se dívá k nedělnímu duelu proti pražským Bohemians?

Utkáte se v přímém souboji o čtvrtou, pohárovou, příčku. S Bohemkou jste v letošním ročníku třikrát prohráli. Jaký očekáváte v neděli zápas?

Bude jiný. Možná se některé prvky budou opakovat, ale v nadstavbě hrajeme o čtvrté místo, o evropské poháry – to je strašně moc. Ta důležitost zápasu bude obrovská. Ještě bych chtěl něco doplnit. Rád bych také tímto pozval na zápas všechny naše fanoušky. Budeme jejich podporu potřebovat – bude to fakt důležitý zápas.

Bude to rozhodující zápas o čtvrté místo?

Ještě budou do konce ligy tři zápasy, ale kdo zvládne nedělní utkání, tak si hrozně moc pomůže. Výsledek hodně napoví o umístění, ale myslím si, že to bude boj až do posledního kola.

Těžko bychom hledali v tabulce tým, který Slovácku tak nesedí, jako právě Bohemians. Čím se to dá vysvětlit?

Těžko říct, těžko říct, fakt nevím. Spíš to je o nás, že zrovna proti Bohemce jsme nepodali takový výkon jako v jiných zápasech. Věřím, že to bude o nás i tentokrát. Očekávám, že zápas zvládneme.

K tomu musíte dát nějaké branky. Na ofenzivu se sype kritika, že nedává góly. Jak to snášíte jako útočník?

Budeme se snažit na zápas svědomitě připravit. Myslím si, že může být jedno, kdo vstřelí na Bohemce branku. Bude důležité plnit pokyny trenéra a odevzdat na hřišti maximum.

Už jste hrál v legendárním Ďolíčku?

Ještě ne.

Budete v základní sestavě?

Uvidíme, nevím. Kdybych věděl, tak bych to stejně neprozradil.

Může být remíza v Plzni psychická vzpruha?

Bod z venku je určitě dobrý a nějaká vzpruha to je, je i lepší nálada. V Plzni jsme ukázali charakter – dvakrát jsme vyrovnali.

Pojďme k vám osobně. V letošní sezoně jste naskočil do devíti zápasů. Jak hodnotíte tu minutáž?

Už jsem to říkal. Na hřišti si vážím každé minuty, kterou dostanu. Snažím se jí využít ke prospěchu týmu a prospěchu mému. V zápas proti Spartě jsem dostal šanci od začátku. Jsem rád, že v této sezoně je ta minutáž větší. Rád bych k tomu přidal nějaké góly a asistence, abych měl ve statistikách nějaká kladná čísla.

Proti Spartě vám zápas vyšel.

Po Spartě se o mně dozvědělo víc lidí, bylo vyprodáno, zápas byl sledovaný. Sparta vždycky táhne pozornost.

Váš bratr Jan, který hrával ve Slovácku, přestoupil z pražské Dukly. Z Prostřední Bečvy, odkud pocházíte, to máte blíž do Zlína nebo do Baníku. Jak jste se dostal do Uherského Hradiště?

Začal jsem s fotbalem v Prostřední Bečvě, pak jsem šel na střídavý start do Valašského Meziříčí. Odtud jsem odešel do Baníku, tam jsem strávil sedm let, do Slovácka jsem přestoupil k devatenáctce. Hodně mi v kariéře pomohlo béčko Slovácka. Měli jsme tam výbornou partu v čele s trenérem Saňákem a později Němčickým. Oba mě posunuli do áčka.

Proč jste odešel z Baníku? Cítil jste ve Slovácku větší příležitost?

Asi trošku jo. Věděl jsem, že Slovácko mě kupuje, nabízeli mi podepsání smlouvy. Je to nějaká zodpovědnost. V Baníku jsem necítil takové herní vytížení. Jsem rád, že jsem do Slovácka šel.

Útok byl vždycky váš post?

Hrál jsem na střední záloze, nebo na kraji. Občas jsem naskočil úplně na hrot. Nevadí mi v ofenzivě žádný post.