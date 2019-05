V letošní sezoně jste odehrál 32 zápasů. Byla ve vaší kariéře nejvydařenější?

Zase tolik ligových sezon za sebou nemám, abych mohl srovnávat, která byla ta nejlepší. Každopádně jsem rád, že jsme zvládli záchranu.

Potvrdilo se vám, že Slovácko byla správná volba?

Určitě, přesun na Slovácko beru jako správný krok.

Vypíchl byste zápas, který vám v letošním ročníku nejlépe sedl a na který rád vzpomínáte?

Spíš bych vybral týmový výkon plný emocí doma se Spartou. Myslím, že si ho užili i fanoušci. Ten zápas měl prostě náboj.

Po Hofmannovi a Daníčkovi máte v sezoně nejvíce odehraných minut. Jak moc vás to těší?

Nastupuju takřka každý zápas. Ne vždy je hra podle mých představ, takže si vážím toho, že jsem odehrál poměrně hodně zápasů.

Liga se letos poprvé hrála podle nového modelu. Jak se vám zamlouval? Změnil byste něco?

Změnil bych po třicátém kole naše umístění. Věřil jsem, že dokážeme uhrát střední skupinu a pak se pokusit jít co nejdál. Jinak ligový systém nechám na hlavách, co o tom rozhodují, protože my hráči s tím stejně nic neuděláme.

Sestupuje váš bývalý klub – pražská Dukla. Kde se podle vás stala chyba? Proč padá?

Za prvé mě to určitě mrzí vůči spoustě lidem, kteří Dukle dávají své maximum, ale bohužel tým málokdy zůstane nějakou delší dobu spolu. Možná na to také doplatili, ale nechci a ani mi nepřísluší se pouštět do nějakých hlubších příčin, proč právě Dukla sestupuje.

Mimochodem, trenér Martin Svědík mužstvo po zápase na Dukle kritizoval. Jak jste viděl utkání z lavičky?

Z lavičky je to daleko jednodušší pohled, než když jsem na hřišti. Je pravda, že nám ten zápas nesedl tak, jak jsme chtěli.

Zítra hrajete poslední ligový zápas proti Karviné. Na co se může fanoušek těšit?

Budeme mít touhu po vítězství, takže věřím v dobrý fotbal a výhru. Chceme s fanoušky zakončit sezonu vítězně.

Oba kluby můžou hrát bez stresu. Může to být pro diváka výhoda? Dočká se třeba více branek?

Na tohle se nedá spoléhat, od toho jsou spekulanti a bookmakeři. Na Dukle taky mohly oba týmy hrát bez stresu a góly bohužel nepadaly. Věřím, že fanoušky na domácím stadionu potěšíme, stejně jako ve dvou předchozích zápasech.

Letošní sezona byla nezvykle dlouhá. Prozraďte, jak se těšíte na dovolenou a kde a s kým bude?

Bude v kruhu rodiny a návštěv. Na pár dní někam vezmu i přítelkyni, která si to za ten celoroční servis zaslouží.