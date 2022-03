I když ve Stockholmu v semifinále play off o mistrovství světa proti domácímu Švédsku nenastoupil a společně se zbytek týmu kousal smolnou porážku 0:1 v prodloužení, na čtvrteční duel jenom tak nezapomene.

„Vnímal jsem to trochu speciálně, protože jsem to nikdy nezažil. Ne vždy totiž hrajete před padesáti tisíci fanoušky. Pro mě to byla obrovská zkušenost,“ uvedl v rozhovoru pro YouTube české reprezentace sedmadvacetiletý útočník.

Opavský rodák je i přes nezdar rád, že mohl být součástí českého týmu. „,I když se nám nepodařilo vyhrát a postoupit, samotný zážitek je dobrý,“ říká.

Nejlepší střelec uherskohradišťského celku byl povolán do národního týmu až dodatečně místo zraněného kanonýra Patrika Schicka.

Poctivý forvard prožívá nejlepší sezonu v kariéře a s dvanácti góly v ligovém ročníku mu patří druhé místo v tabulce kanonýrů. K nim přidal i jednu asistenci.

„Sezona se vyvíjí dobře, nicméně reprezentace je úplně jiná úroveň a nechtěl jsem si to moc dávat do hlavy, abych byl koncentrovaný na fotbal,“ tvrdí.

Trofej dlužíme lidem i celému klubu. Chceme se zapsat do dějin, říká Kadlec

„I když mi samozřejmě pomohlo i to, že spousta kluků je zraněných. Jsem ale rád, že to vyšlo a užívám si to tady,“ uvedl odchovanec Opavy, který ale část své kariéry strávil i na hostování v Kolíně či Vyšehradu.

Útočník Slovácka ale nenosí vybavení s reprezentačními symboly poprvé. V roce 2013 si totiž coby mládežník připsal tři starty za národní mužstvo do 19 let. Tehdy naskočil do přípravných zápasů s Irskem a Nizozemskem. Při remíze 1:1 se tehdy prosadil z penalty.

Nyní je členem reprezentačního áčka, v národním týmu patří mezi nováčky, co na pořádnou šanci teprve čekají. „Začátky nejsou nikdy moc jednoduché, protože vstupujete do prostředí, kde vlastně nikoho neznáte. Sice se známe ze hřiště, ale neznáme se osobně. Parta je tu ale skvělá, kluci mě mezi sebe přijali velice dobře, sedlo si to a cítím se dobře. Uvidíme, jak zvládneme zápas ve Walesu,“ dodal.

Čeští fotbalisté odehrají utkání proti Walesu v úterý 29. března ve 20:45, přímým přenosem jej bude vysílat stanice ČT sport.