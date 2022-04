Vysněná trofej pro krále střelců je zase o něco blíž. „Trošku v hlavě to je, ale nějak to nevnímám. Důležité jsou body, jak se daří týmu. Musíme hlavně zvládnout finále poháru, což je hlavní cíl této sezony, a udržet čtvrté místo,“ uvedl sedmadvacetiletý útočník.

Nejlepší střelci FORTUNA:LIGA

14 branek – Václav Jurečka (Slovácko) 13 branek – Ondřej Lingr (Slavia), Ladislav Almási (Ostrava), Jean- David Beauguel (Plzeň) 10 branek – Tomáš Čvančara (Sparta)

Zatímco opavský odchovanec se na korunu až tolik neupíná, Jurečkovi nejbližší hned zjišťují, kdo dává góly za Slavii, Spartu, Plzeň či Baník. „Moje rodina to hodně sleduje, jsou mí velcí fanoušci,“ přiznává s úsměvem.

Forvard Slovácka se sice na konci základní části dostal do čela tabulky střelců, gólů však mohl dát ještě víc. „Nejsem spokojený. Určitě jsem čekal více branek,“ přitakává.

„Něco jsem zazdil, ale taky čím víc gólů dáte, tím víc si vás soupeři všímají a připravují se na vás, takže pak není úplně jednoduché se prosadit,“ přidává.

Náš výkon proti Liberci si zasloužil víc branek, míní trenér Slovácka Svědík

Proti Liberci se mu to ale podařilo hned dvakrát, pokaždé z penalty.

Poprvé se Jurečka trefil ve 40. minutě po faulu Višinského na Reinberka, ve druhé půli pak potrestal ruku Michala. „Byl jsem na ni určený. Před první jsem si balon vzal, před druhou jsem komunikoval s Vlastou Daníčkem, který je tady šéf na penalty. Umožnil mi kopat i tu druhou. Jsem rád, že mi to kluci nechali a že se mi podařilo skórovat,“ radoval se.

Opavský rodák se v obou případech prosadil přízemní střelou k tyči, liberecký gólman Vliegen vždy skákal na opačnou stranu.

„Při prvním pokusu jsem si vyloženě vybral stranu, pak jsem si počkal na gólmana, co udělá,“ líčí.

Zda bude Jurečka kopat i příští penaltu uherskohradišťského celku není jisté.

V týmu jsou totiž i další osvědčení exekutoři. Už proti Liberci byl připravený Cicilia, mezi vyvolené patří i Daníček.

Hráči Slovácka si věří, po porážce na Spartě se rychle vrátili do pohody. Slovanu nedali šanci, výhrou 2:0 si upevnili čtvrté místo v tabulce s náskokem osmi bodů na pátou Ostravu.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu. V prvních patnácti minutách jsme si vytvořili tři velké šance, bohužel jsme je neproměnili. Pokračující aktivita ale vyústila v penaltu, která nás odměnila,“ říká.

Druhý poločas se na Městském stadionu Miroslava Valenty nesl ve stejném duchu. „Měli jsme převahu, další šance i penaltu. Štěstí nám bylo nakloněno víc než soupeř, vyhráli jsme ale zaslouženě,“ prohlásil Jurečka.

Moravané nakonec mohli zvítězit výraznějším rozdílem, Cicilia s Kalabiškou ale neměli střelecký den.

„Vždycky hrajete to, co vám dovolí soupeře. Mohli jsme jít do kabiny za stavu 4:0, o to víc jsme se pak nadřeli. Zápas nám vzal síly, které budeme ještě potřebovat,“ míní.

Souboj Slovácka s Libercem rozhodl Jurečka. Oba góly vstřelil z penalty

Svědíkův tým má před sebou závěrečných pět zápasů s elitní českými celky. Venku se představí v Plzni, na Spartě i Slavii, doma hostí Baník a Hradec Králové.

„Čekají nás top týmy. Že máme nějaký náskok, nevnímáme. Musíme být koncentrovaní na každý zápas. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Neříkal bych, že to máme jisté, ale samozřejmě je v našich silách, abychom si čtvrté místo pohlídali,“ ví dobře.

Hlavním cílem sezony ale zůstává triumf v MOL Cupu.

Fotbalisté Slovácka vyzvou Spartu na domácím stadionu již ve středu 4. května.

„Pro všechny z nás to bude velký den,“ cítí.

„Musíme se poučit ze zápasu na Letné minulý týden, dobře se připravit a odevzdat na hřišti všechno. Vítězství v poháru by byla odměna jak pro nás, tak i pro fanoušky a celý kraj,“ vnímá.

V případě triumfu nad Spartou by se všichni hráči významně zapsali do klubové historie, poslední dvě sezony jsou už teď nezapomenutelné.

Co bude dál, Jurečka nyní neřeší. Novou smlouvu ve Slovácku nepodepsal, v létě mu kontrakt vyprší. „Soustředím se na konec ligy a hlavně na finále. Nevím, co bude po sezoně,“ tvrdí.