„Shodou okolností jsme se s Ondrou Šašinkou o nich nedávno bavili. Já ta slezská derby miloval. Souhlasím, že jsou asi vyhrocenější než zápasy Slovácka se Zlínem,“ uvedl na klubovém webu sedmadvacetiletý fotbalista.

„Větší města, baníkovská základna fanoušků, plno policistů v obou městech plné stadiony, šarvátky,“ vybavuje si.

„Na hřišti jsou ale všechna derby stejná. Vyhrocená, jdete na krev a takové zápasy mám rád. Moc se na derby těším,“ přiznává opavský odchovanec.

I když fanoušci souboje s nejbližšími rivaly hodně prožívají, borci na trávníku musí emoce krotit. Rozdělovat soupeře podle atraktivity ale podle Jurečky v profesionálním sportu nejde. „Musíme se soustředit sami na sebe a na svůj nejlepší výkon a pro něj udělat vše,“ říká.

„A je jedno, jestli je proti nám Slavia, Pardubice nebo Zlín,“ přidává. „Samozřejmě ale vnímáme, že pro fanoušky a celý region je náš úspěch velice důležitý. I proto pro něj uděláme maximum,“ slibuje.

Celek z Uherského Hradiště jde do sobotního utkání v roli jasného favorita. Co by však mohlo domácí tým srazit, je nejen soupeř, ale i koncovka.

I když si svěřenci trenéra Svědíka šance vytvářejí a body pravidelně sbírají, na každý gól se neuvěřitelně nadřou. Lepší produktivitu by si přál i sám Jurečka.

„Vloni jsem dal za celý podzim dva góly, letos za jeho polovinu. Takže na sobě necítím nějaký tlak. Je ale pravda, že teď se dostávám víc do šancí. Někdy vám tam spadne všechno, někdy nic… Nezbývá mně než být trpělivý,“ ví dobře.

Prosadit se mohl i před týdnem v Edenu, kde ale za stavu 1:0 odvrátil jeho pokus domácí kapitán Bořil. I když se zdálo, že slávistický zadák zabránil vyrovnání vlastním tělem, podle záběrů zahrál rukou, takže měl být vyloučen a Slovácko mělo zahrávat pokutový kop.

Podle videorozhodčího Zelinky bylo ale vše v pořádku, komise rozhodčích ale situaci vyhodnotila jinak a zkušenému mezinárodnímu arbitrovi pozastavila činnost.

„Při tom zakončení jsem se hlavně soustředil na to, abych trefil dobře míč. Bál jsem se, abych nepřekopl bránu, tak jsem jej tlačil spíš níž a k tyčce. Že jsem trefil zrovna Bořila byla i trochu smůla,“ uvedl.

„Dráhu míče jsem sledoval a viděl jsem, že jej Bořil zastavil rukou. Ptal jsem se také hlavního sudího, jestli to viděl a on mně jen řekl, že si to ověří u VAR. Dnes už víme, že pravdu jsem měl já, ale body nám to nevrátí. Podle mě šlo o klíčový moment zápasu. Byli jsme v tlaku a vyrovnání by nám ještě víc pomohlo, navíc bychom hráli v přesile,“ ví dobře.

