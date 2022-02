Dlouho jste neskórovali. Od vás se to čekalo nejvíc. Jak jste se s tím vyrovnával?

Možná to bylo i s přemíry snahy. Proto Pardubicím a Zlínu tam nějaké náznaky šancí byly, ale když to nedáte, tak na vás padne deka. Proti Boleslavi se to podařilo, jsem rád. Věřím, že nám to do dalších kol pomůže.

Na první gól vám parádně přihrál Petr Reinberk. Mířil jste nebo jste chtěl jenom trefit bránu?

Chtěl jsem hlavně trefit branku. Jsem rád. Myslím si, že to bylo o našem prvním vstřeleném gólu.

Věřil jste si na penaltu? Gólman si na balon šáhl. Co jste si říkal?

Vstřelil jsem první gól, tak jsem si věřil. Měl jsem zkušenost z Budějic, tam jsem penaltu nedal, ale byl jsem přesvědčený, že se mi to podaří. Dal jsem tvrdou střelu, kterou jsem ještě utáhl, trošku mi zatrnulo, když si na ni gólman šáhl, naštěstí skončil balon v brance.

Fanoušci Slovácka podpořili Ukrajinu. Co vzkazují Putinovi? Podívejte se

Penalty kope většinou Vlastimil Daníček. Byl jste na penaltu určený?

Vlasta nedal v poháru v Olomouci. Díval jsem se na něj, jestli mi to nechá. Regi (Cicilia) se taky ptal, ale prostě jsem si věřil. Chtělo to zachovat chladnou hlavu, nebyl jsem vystrašený.

Věděl jste, za co penalta byla?

Vecheta zařval, že ho drží hostující hráč. Když šel rozhodčí k videu, říkal jsem si, že to dobře dopadne a bude to penalta.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Začátek zápasu jsme pojali hodně aktivně, měli jsme herní převahu. Pak jsme inkasovali v naší chybě v defenzívě. Od té doby jsme hráli trochu panicky, nicméně od té doby jsme měli nějaký tlak. Byla tam i moje šance, kterou mi gólman Šeda skvěle vytáhl. Hodně nám pomohl první gól, po kterém jsme se psychicky chytili. Závěr byl z naší strany dobrý. Trošku nám pomohlo i štěstí, které jsme v předešlých zápasech neměli.

ZT Uherský Brod: Hluk získal zkušeného Crlu, ve šlágru remizoval s Nivnicí

V některých zápasech střídáte. Už nemáte tak pevnou pozici jako na podzim. Jak to snášíte?

Je to věc trenéra, míchá se sestavou. Vím, že moje výkony nebyly optimální.

Nerozhodily vás také události kolem prodloužení smlouvy?

Myslím, že ne. Řešilo se to hodně, ale já se soustředím na fotbal. Uvidíme, co přinese budoucnost.

Kapitán Michal Kadlec nastoupil se žlutomodrou páskou v barvách Ukrajiny. Podpořili jste ji tím ve válce s Ruskem?

Chtěli jsme Ukrajinu podpořit. Tohle je to nejmenší, co můžeme udělat.