I když pětadvacetiletý fotbalista nehrál vůbec špatně, gól nedal a nakonec musel stejně jako zbytek hostujícího týmu kousat zbytečnou ztrátu v podobě remízy 1:1.

„Věděli jsme, že Opava bude hrát defenzivně, ale že bude až tak pasivní, jsem tedy nečekal,“ uvedl Jurečka po pikantním duelu.

Odchovanec Slezského FC na sebe výrazněji upozornil ve 24. minutě, kdy po centru krajního beka Reinberka pálil do tyče.

Odražený míč neusměrnil do sítě ani poblíž stojící Sadílek. „Je to škoda. V prvním nebo i druhém poločase jsme si vypracovali řadu vyložených šancí. Sám jsem jich napočítal sedm. Kdybychom alespoň jednu z nich proměnili, hrálo by se nám mnohem lépe,“ ví Jurečka.

Festival zahozených příležitostí odstartoval hned v úvodu Navrátil, postupně se k němu přidali i další borci v bílých dresech.

Klíčovým momentem utkání ale paradoxně nebyla žádná zazděná loženka, nýbrž kiks náhradního gólmana Porcala, jenž brzy střídal zraněnou jedničku Trmala, který opouštěl hřiště na nosítkách.

Než se člen reprezentační jednadvacítky dostal do nemocnice na vyšetření, prohrávali hosté po mizerném odkopu Porcala a Železníkově dorážce 0:1. „Hned na startu jsem dostali smolný gól, který na nás hodil deku,“ řekl Jurečka.

Celek z Uherského Hradiště, který si místy vytvořil výraznou převahu, po změně stran už pouze zásluhou dorážejícího Milana Petržely srovnal na 1:1. „Remíza je pro nás jednoznačně ztráta,“ ví Jurečka.