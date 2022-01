„Zájem tu byl, ale šlo to mimo mě,“ tvrdí sedmadvacetiletý fotbalista.

„Chtěl jsem se od toho oprostit. Nechtěl jsem to o svátcích řešit. Něco čtu v novinách, což mě mrzí, protože ve Slovácku se mi líbí a chci tady pokračovat. Nikam neodcházím,“ přidává.

Jméno klubu, který jej o dovolené lanařil, si nechá pro sebe. Údajně přišli s nabídkou představitelé Ostravy, opavský odchovanec ale do Baníku nejde.

Ve Slovácku ještě nemá dořešenou smlouvu, víc to řešit nechce.

Za Jurečku mluví hlavně výkony na hřišti, kde na podzim zářil.

Byť spoustu šancí ještě zahodil, nakonec dal deset gólů. Nikdo jiný se netrefil víckrát.

„Vždycky jsem se snažil odvést maximum,“ tvrdí poctivý forvard.

„Že se nějaké šance nedali, to k tomu patří. Na hřišti potřebujete i štěstí. Já jsem vytrval, poslední dva zápasy se mi povedly. Góly jsou ale zásluha celého týmu, těžím z jeho práce,“ říká skromně.

Podívejte se: Slovácko odstartovalo přípravu. Chyběl Nguyen, Navrátil skončil

Že se mu bude takto dařit, rozhodně nečekal.

Vždyť letní příprava nebyla v jeho podání zrovna ideální. Necítil se dobře, po prodělaném covidu byl často unavený, trápil se.

„Proto jsem vůbec nepočítal s tím, že bych dosáhl na deset gólů,“ přiznává s úsměvem.

Navíc v úvodu sezony se především zastřeloval, zahazoval tutovky.

Postupně se ale chytil, stal se z něj zabiják, jeden z kandidátů pro korunu krále střelců.

„Každému hráči se to motá v hlavě, já na to ale nijak nehledím. Když na něčem lpíte, může se to otočit proti vám,“ ví dobře.

„Pro mě je hlavní, abychom jaro odehráli co nejlépe a uhráli co nejlepší výsledek,“ přidává.

V hlavě ale má metu, které by v letošním ročníku FORTUNA:LIGY rád dosáhl. Číslo ovšem veřejně neprozradí, doma jej má ale napsané.

„Udělám všechno pro to, abych na něj dosáhl,“ slibuje.

Pokud už ale žádný gól nepřidá, hroutit se nebude. Hlavní je, aby se dařilo mančaftu. „Tehdy budu spokojený,“ uvedl.

Cílem Slovácka je udržení aktuální čtvrté pozice, další účast v evropských pohárech.

Na podzim Jurečka se svými parťáky dokázali, že umí hrát velké zápasy. „Bude záležet na nás, jak zvládneme souboje s elitní trojkou. Samo to ale nepůjde,“ ví dobře.

Cesta do Evropy ale nevede jenom před domácí soutěž, zkratka je v MOL Cupu.

Sedmadvacetiletý forvard si finále poháru zahrál v roce 2017 s Opavou, kdy Slezané na Andrově stadionu v Olomouci podlehli Zlínu 0:1.

Teď má poctivý fotbalista další pokus zvednout trofej nad hlavu. „Je to taky meta, velký cíl pro nás,“ přitakává.

Brankářská rošáda ve Slovácku: Bajza míří do Karviné, dvojkou bude Fryšták

I proto borci z Uherského Hradiště nic nepodcení, v zimě se budou poctivě chystat. Vědí, že dril je potřeba.

Jurečkovi už pohyb a parta chyběli, do kabiny se těšil.

„Dva týdny mi bodly. Na chvíli jsem si od fotbalu odpočinul. Nyní jsem ale zpět v realitě. Před sebou máme velkou dřinu. Věřím že se dobře připravíme na těžkou část sezony,“ uvedl.

Krátkou dovolenou si užil, vánoční svátky prožil doma v Opavě s rodinou. „Celý rok na ně nemám čas, tak jsem byl rád, že je konečně mohu vidět,“ pravil.

S přítelkyní pak strávil tři dny v Paříži.

V hlavním francouzském městě si prošel památky, dostal se i na stadion Paris Saint Germain.

Na prohlídku ikonického Parku princů mu ale nezbyl čas, dostal se alespoň do fanshopu, kde nakoupil suvenýry. „To mi bohatě stačilo,“ dodal na závěr.

Že by se tam jednou prodával i dres Jurečky?