Oba se trefili v pohárovém střetnutí s Karvinou, oba si řekli o šanci. Dostane přednost nejlepší střelec celku z Uherského Hradiště nebo probuzený dlouhán z Curacaa?

I když se dvoumetrový Cicilia blýskl v osmifinále MOL Cupu dvěma trefami, nic jistého nemá. Trenér Svědík nebyl úplně spokojený s produktivitou zahraničního forvarda, rezervy měl i při hře s míčem v šestnáctce soupeře.

„Víme, že Regi dlouho nehrál, do utkání vstupoval coby náhradník. Chodil do unavené obrany, pomáhal rozhodovat zápasy. Teď dal sice dva góly, ale jinak tři šance předtím neproměnil, takže si neřekl vůbec o nic,“ tvrdí Svědík.

Náročný kouč jen na statistiku nehledí, čísla pro něj nejsou až tolik směrodatná. Hlavní je práce, přínos pro tým. Navíc při vší úctě ke Karviné, příští neděli dorazí na Slovácko jiný protivník, mnohem silnější kalibr.

„Sestavu tvořím podle způsoby hry, co na soupeře platí. O tom, kde bude hrát, se rozhodneme až v týdnu podle strategie, se kterou do utkání se Spartou půjdeme. Máme dost času si to vyhodnotit a připravit se na to,“ říká Svědík.

Navíc po třech duelech se znovu trefil i Václav Jurečka. Nejlepší střelec Slovácka ve druhé minutě nastaveného času odvrátil vyřazení, hlavou po centru Holzera srovnal na 1:1 a poslal zápas k nelibosti některých prokřehlých diváků do prodloužení. „Hodně se mi ulevilo. Snad mi branka pomůže,“ věří sedmadvacetiletý dříč.

Gól dostal dárkem od karvinských zadáků, kteří jej vůbec nehlídali. „Byl jsem překvapený, kolik prostoru jsem na pětce měl. Byl jsem sám před gólmanem. Jsem spokojený s tím, jak se mi povedlo zakončit,“ uvedl.

V prodloužení pak dvakrát gratuloval Ciciliovi, který ve 105. minutě dokonal obrat a pak z penalty pojistil postup Slovácka. „Regimu to přeji. Jsem rád, že se mu daří. Snad to vydrží,“ přeje si.

Rodákovi ze Slezska konkurence nevadí. „Spíš mě přinutí lépe pracovat,“ říká.

Že by se Jurečka s Ciciliou objevili v základní sestavě a nastoupili proti Spartě od začátku vedle sebe, je nepravděpodobné, odchovanec Opavy se ale této možnosti nebrání.

„Když jsme na hřišti spolu, mám víc prostoru. Na pozici podhrotového hráče se cítím dobře. Hlavní ale je, jak to proti Spartě postaví,“ ví křídelník.

Proti Karviné se ve druhém poločase dostal do hry i Šašinka, takže Slovácko zase dohrávalo na tři klasické útočníky. „Bylo to variabilní. Jeden z nás měl pomáhat ve středu hřiště,“ vysvětluje Jurečka.

Trenéru Svědíkovi se sázka na ofenzivu vyplatila. Favorit sice od 24. minuty prohrával, ale protivníka přehrával, místy jej až drtil a díky skvělému finiši slavil postup do jarního čtvrtfinále MOL Cupu.

„Soupeře jsme od začátku do ničeho nepouštěli, bohužel jsme si zbytečně nechali dát laciný gól z rohu, kdy jsme si nepohlídali přední tyč. Pak jsme měli tlak a vytvořili si řadu šancí, bohužel jsme je neproměnili. Nechávali jsme si to až na konec, kdy se nám podařilo srovnat na 1:1,“ hodnotí pohárový duel Jurečka.

„V hlavách jsme měli, že to zvládneme. Byla jen otázka času, kdy přidáme další rozhodující gól, po něm jsme ještě zahrávali penaltu,“ přidal.

Slovácko neprohrálo napříč všemi soutěžemi devátý zápas po sobě a připojilo se k již známým čtvrtfinalistům Spartě, Mladé Boleslavi, Bohemians 1905, Hradci Králové a Jablonci.

„Pro nás je to důležitý výsledek. My jsme chtěli zlepšit poslední výkon z ligy. Karviná je ale hodně agresivní a soubojový mančaft. Očekávali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Škoda, že jsme si nechali dát branku,“ povzdechl si Jurečka.

Celek z Uherského Hradiště se po dvoudenním odpočinku začne chystat na Spartu. Souboj čtvrtého týmu se třetím bude ozdobou víkendového 15. kola. Čeká se výborný zápas a zaplněné hlediště.

„Všichni se na utkání těšíme. Doufám, že na boj o přední příčky přijde plný stadion a že fanoušky odměníme dobrým výkonem,“ dodává Jurečka.