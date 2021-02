Už ve středu se rozjetí Moravany na jablonecké Střelnici poperou o třetí místo, v neděli pak doma vyzvou vedoucí Slavii, která bude mít za sebou venkovní odvetu s anglickým Leicesterem.

„Teď jsou před námi dva zápasy, které nám ukážou, jak na tom opravdu jsme,“ uvědomuje si i záložník či útočník Slovácka Václav Jurečka.

Moravané se ale silných protivníků bát nemusí. Vždyť v lize zvítězili v sedmi z posledních osmi kol, naposledy vyřídili Příbram na jejím hřišti 4:1.

„Že budeme v této fázi soutěže třetí jsem nepředpokládal, ale už z minulé sezony jsem věděl, že ten tým je tady kvalitně sestavený. Myslím si, že se na hřišti navzájem vhodně doplňujeme. Takže to, že hrajeme tak vysoko, mě na jednu stranu nepřekvapuje, na druhou stranu si toho musíme vážit a jít zápas od zápasu s tím, že prostě chceme vyhrát,“ burcuje na klubovém webu Jurečka.

„Máme několik hráčů ohrožených, nebude hrát ani Jan Navrátil a asi ani terén nám nebude hrát do karet, ale musíme se s tím poprat,“ ví dobře.

Pokud ale hosté na severu Čech zopakují výkon z Příbrami, bez šance rozhodně nebudou. Celek z Uherského Hradiště nerozhodilo ani nešťastné vyloučení Jana Navrátila, který podklouzl a nechtěně trefil domácího Kvídu. I v deseti bylo Slovácko kompaktní v defenzivě a nebezpečně domácím zatápělo.

„Když hrajete v deseti, tak vás to nutí více přemýšlet nad taktikou, hlídat si posuny a člověk se na to více soustředí. Vždycky je to ale nepříjemné hrát v deseti už od patnácté minuty, ale odpracovali jsme si to a měli jsme tam i nějaké další šance,“ připomíná Jurečka, který v závěru uzavřel skóre na konečných 4:1. Skóroval tak ve druhém zápase po sobě.

„Bylo to spíš štěstí, že se to ke mně odrazilo, ale jsem za to rád a doufám, že na to navážu i v dalších zápasech,“ přeje si opavský odchovanec.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl