Ve středu na ně čekal v poháru Liberec, který na rozdíl od svěřenců Martina Svědíka o víkendu ligu vůbec nehrál.Zápas v Teplicích byl kvůli promáčenému terénu odložený. Liberecký Slovan rozhodl pohárové drama až v penaltovém rozstřelu.

Jak moc mohly dva zápasy Slovácka během tří dnů ovlivnit výsledek?

Střídající Václav Jurečka si myslí, že to až takový vliv nemělo.

„Se Slavií se doma vyhrálo. A každý takový zápas vám v psychice pomůže – posílí vás. S Libercem jsme měli dost energie, byl to docela běhavý zápas. Myslím, že ke konci jsme měli i větší držení míče. Víc jsme chtěli, bohužel to nedopadlo. Nedotáhli jsme to do nějaké finální gólové šance, je to škoda,“ smutnil ofenzivní záložník a dodal k neuznané brance Kadlece v prodloužení.

„Těžko to teď hodnotit. Musím se na tu situaci podívat na videu, ale už je to pryč.“

Rozuzlení, a postup mezi poslední čtyři přinesly až penalty. Slovácko nedalo dva pokutové kopy – to rozhodlo. Jurečka měl jako střídající hráč dost sil. Necítil se na penaltu?

„V Opavě jsem chodil, ale tady mají kluci zažité nějaké pořádky. Nechtěl jsem do toho nijak zasahovat. Původně jsem měl jít jako čtvrtý v pořadí, ale nakonec jsem byl určený až jako šestý. Bohužel, dvě trefy nevyšly. Penalty už jsou o štěstí, toho měl víc soupeř,“ okomentoval penaltový rozstřel.

Václav Jurečka přišel do Uherského Hradiště v zimě z Opavy.

V přípravě se smůlovatě zranil a teprve v posledních týdnech se dostává do své obvyklé formy.

Mimochodem, o víkendu vstřelil tři branky v souboji záložních týmů Slovácka a Zlína.

„Měl jsem nepříjemné zranění na začátku přípravy. Abych to řekl přesně, tak jsem přišel skoro o celou přípravu. Odehrál jsem nějaké zápasy za béčko. Postupně se dostávám do zápasového rytmu. Dostal jsem šanci v poháru. Cítím, že výkonnost roste, snad se to proti Liberci potvrdilo. Ze zápasu jsem měl lepší pocit jako z Boleslavi, chce to ještě víc pracovat. Uvidíme, jaké bude hodnocení trenéra. Škoda, že konečný výsledek nám nakonec nevyšel,“ povídá ofenzivní záložník Slovácka.

Jurečka hru Slovácka v poháru oživil a patřil k příjemným překvapením zápasu. Už v neděli se Svědíkovi svěřenci představí na teplických Stínadlech.

Bude to ze strany vousatého záložníka na delší porci minut?

„To nevím, to se zeptejte trenéra. Můžu slíbit, že se připravím na sto procent. Je to venkovní zápas, ale my tam pojedeme pro tři body. Uděláme pro to všechno,“ říká na závěr muž, který v lize odehrál 34 zápasů.