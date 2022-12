Jurásek si hodinový pobyt mezi dětmi užíval, byť i o dovolené má pořádný kvapík a času na přátele a rodinu málo.

„Tyto věci k tomu patří. Ve Slavii chceme podporovat mladé začínají kluky a holky, které bychom rádi motivovali, byli jejich vzory, aby na sobě makali a viděli, kam to mohou dotáhnout,“ říká David Jurásek.

„Bylo příjemné zavzpomínat na staré časy, když jsem byl ještě v Dolním Němčí a s kluky jsme objížděli podobné turnaje,“ doplnil.

Bývalý hráč Slovácka, Brna, Prostějova a Mladé Boleslavi, který do Slavie přišel letos v únoru, si nyní užívá zaslouženou dovolenou. Volno tráví převážně na rodném Slovácku.

„Vánoce mám rád hlavně kvůli volnu,“ přiznává. „Rodiče běžně v sezoně moc často nevidím. Snad jen chvilku po zápase je občas pozdravím. Málokdy ale mám čas za nimi jet domů,“ upozorňuje.

I přesto část volna prožil s přítelkyní v zahraničí. „Byli jsme na Maledivách,“ přiznává. „Dostala ode mě dřívější vánoční dárek. Nejsem totiž zrovna dovolenkový tip. A jelikož se mi v létě nikam nechtělo, odletěli jsme až teď,“ přidává s úsměvem.

Nyjí už je ale doma. Mrazivé počasí ani sníh mu nevadí. I ve volných dnech se snaží hýbat, sportovat. „Chodím hrát tenis nebo běhat,“ hlásí.

V jídle se nijak zvlášť neomezuje. Jelikož nechce při návštěvách hostitele urazit, snaží všechny dobroty ochutnat. „Je jasné, že to rychle spálím a vyběhám, na druhé straně vím, co si mohu dovolit. Všechno je to v rámci normy,“ tvrdí.

Vánoční svátky prožije nejen na Slvácku, ale i v Brně, kde má kamarády z předcházejícího angažmá v mládeži Zbrojovky, nebo v Praze.

Už nyní si ale plní individuální tréninkový plán, pomalu se chystá na start zimní přípravy. V Edenu se bude hlásit v pondělí 2. ledna. Na vyladění formy budou mít sešívaní pouze čtyři týdny. Jarní část FORTUNA:LIGY startuje už na konci ledna.

„Nějak to nevnímám. Alespoň se lidé nebudou nudit a budou se mít na co koukat,“ nachází pozitiva brzkého startu Jurásek.

Slavia vyrazí do druhé poloviny sezony z druhého místa a s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Plzeň. „Máme před sebou důležitý půlrok. Chceme sezonu dokončit úspěšně a splnit své cíle,“ uvedl.

Dvaadvacetiletý fotbalista může být s prvním rokem v Edenu spokojený. V silné konkurenci se prosadil do sestavy Pražanů, hlavně v lize nastupoval pravidelně.

Jurásek ale osobní statistiky neřeší, byť chce jako ostatní borci v Trpišovského kádru hrát. „Na prvním místě je úspěch týmu,“ ví dobře.

To stejné platí i pro reprezentační jednadvacítku. Česká lvíčata na přelomu června a července čeká mistrovství Evropy, které společně hostí Rumunsko a Gruzie.

„Na šampionát se těším. Věřím, že budu nominovaný a podaří se nám nějaký úspěch,“ věří.