„Chtěli jsme vyhrát, byli jsme k tomu blízko, ale na druhou stranu nebuďme nenažraní. Máme po dvou kolech čtyři body," připomíná někdejší reprezentant.

Jak jste viděl vaši příležitost, ve které jste šli s Havlíkem na jediného obránce Jablonce?

Marek Havlík mi dal krátký balon, nebo ho netrefil, tak přesně, jak chtěl. Obránce Jablonce mi balon vypíchl těsně před mnou.

Ve vápně jste měl ještě jednu nadějnou příležitost…

Jasně. Už jsem byl blízko gólmana, takže jsem nepředpokládal, že ho prostřelím. Viděl jsem, že nabíhá Regino (Cicilia), tak jsem mu chtěl balon dát. Jenže to bylo dlouhé, už se k míči nedostal.

Po průběhu zápasu je bod asi málo. Souhlasíte?

Jsme zklamaní. Cítili jsme, že na výhru máme. Byla blízko, deset minut před koncem jsme soupeři darovali zbytečně standartku. Je to obrovská škoda, že si to nepohlídáme, deset minut před koncem.

Proti Jablonci jste doma remizovali po šesté v řadě. Vnímal jste tu sérii?

To slyším poprvé, o tom jsme se vůbec nebavili. Chtěli jsme doma vyhrát a potvrdit tři body ze Zlína.

Po dvou kolech máte čtyři body. Jste spokojení?

Neříkám, že to je špatné, ale chceme vyhrát každý zápas. Proti Jablonci jsme k tomu byli blízko, ale na druhou stranu nebuďme nenažraní. Musíme jít k dalšímu zápasu.

První gól dal Regino Cicilia. Jak byste ho okomentoval?

Vysoký, pro soupeře určitě velký nepříjemný hráč. Hodně fotbalový, výborný do kombinace. Dokáže si najít místo ve vápně na zakončení, takže z tohoto pohledu je taky dobrý.

Také přišel zpátky ze Slavie Patrik Hellebrand….

Jsme rádi, že se vrátil. Je to fotbalový a technický hráč. Byl ve velkém klubu a určitě nabral zkušenosti. Bude mít také víc sebevědomí. Proti Jablonci to prokázal. Myslím si, že pro nás bude posila. Na českou ligu je to nadstandardní fotbalista.

Po dvou zápasech už je reprezentační pauza, nehráli byste raději dál?

To vůbec neřešíme. Co nám nakáží, to děláme. Možná by bylo dobrý, aby se pokračovalo, aby zase nebyl nějaký problém. Na druhou stranu i ta reprezentace musí někdy hrát.