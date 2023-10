Jsme zklamaní. K narozeninám měly být tři body, ví kapitán Slovácka Kadlec

ROZHOVOR/ Dělbu bodů Slovácka proti Liberci přišel mezi novináře hodnotit kapitán Slovácka Michal Kadlec. Více než o remíze se mluvilo o slávě před zápasem. Třináctého října 2003 to by bylo přesně dvacet let, co se v Uherském Hradišti otvíral nový stadion.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve 13. kole FORTUNA:LIGY doma přivítali Slovan Liberec. | Foto: Deník/Stanislav Dufka