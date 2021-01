Logicky – v utkání proměnil dvě penalty a nasměřoval svůj tým k páté výhře v řadě. „ Strašně těžké utkání, už jenom to, že jsme hráli po dvou dnech, ta únava tam byla znát,“ hlesl po zápase.

Jak moc jste cítil únavu?

Osobně jsem ji pociťoval dost. Od nějaké dvacáté třicáté minuty jsem neměl z čeho brát, ale museli jsme to uhrát. Teď máme dva dny volno, další zápas hrajeme až za týden, na Bohemce jsme se všichni vydali. Jsem za výhru strašně rád, makali jsme jako tým a také proto jsme vyhráli.

S šesti góly jste nejlepší střelec týmu. Jak si to užíváte?

Je super, když to všem šlape a všichni jsou nahoře, ale v životě už jsem poznal, že jednou jsi nahoře a jednou dole. Nejsem v nějaké extra euforii, pořád se snažím koncentrovat a podávat co nejlepší výkony.

Upevnili jste si čtvrté místo v tabulce. Máte myšlenky na evropské poháry?

To bych úplně neřekl. My se o tom v kabině ani nebavíme, hrajeme zápas od zápasu a dáváme do toho všechno. Uvidíme, jak to dopadne – když to dopadne, tak budeme jenom rádi.

Trenér vás za poslední výkony chválí. Z čeho nejvíce těžíte?

Asi úplně nejvíc z toho, že jsem se dal zdravotně dohromady. Trenér Svědík se mnou umí pracovat a určitě musím poděkovat i týmu. Jsme tady jedna velká parta, nikdo nevyčnívá, všichni jsou v pohodě. Možná jsem tak dobrou partu ještě v kariéře ani nezažil. Všechny tyhle faktory mému výkonu jenom prospívají - cítím se dobře.

Kopal jste dvě penalty, trénujete je víc? Budete je kopat i po uzdravení Daníčka, který je ve Slovácku exekutor penalt?

Trénuji je docela často. Dáňa (Daníček) je ve Slovácku déle, je to kapitán, zkušenější hráč. Dodržuji respekt vůči němu i dalším starším hráčům. Poslední slovo bude mít on, ale ukázal jsem, že je můžu také kopat. Třeba mi nějakou penaltu v budoucnu přenechá.

V posledních čtyřech zápasech jste vstřelil pět branek. Je váš ligový restart dokonán?

Hráčsky se mi dařilo i předtím, jen tomu scházely ty góly. V poslední době mi tam spadne všechno, co vystřelím. Teď je také shoda náhod, že tu není Dáňa (Daníček) a z těch penalt mně to tam padá.

Už jste někdy kopal dvě penalty během pěti minut jako na Bohemce?

Trošku jsem si vzpomněl na pohár proti Prostějovu. Také jsem kopal dvě penalty a kopl jsem je podobě.

Moc nescházelo a mohl jste vstřelit hattrick. Mrzí vás neproměněná šance?

Asi mrzí. Nemrzí mě, že nemusím za hattrick nic platit do kasy. V té době už jsem ze sebe ždímal poslední, neměl jsem sílu na razantnější střelu. Gólman to perfektně chytil – nedělám si z toho velkou hlavu.