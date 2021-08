I proto se celek z Uherského Hradiště poroučel z nově vzniklé Evropské konferenční ligy hned ve druhém předkole.

„Měli jsme vytipované hráče, obešli jsme je. Někteří z nich nechtěli jít, takže jsme to spíš nechali na těch, co si věřili. Penalty jsou vabank, velké nervy. Bohužel to nedopadlo dobře,“ povzdechl si zklamaný trenér Slovácka Martin Svědík.

Svěřencům nic vyčítat nebude. V jednom má ale jasno … „Pokud na ni jdu, měl bych ji proměnit. Na druhé straně v minulosti ji zahodili i lepší hráči,“ uvědomuje si.

Nemile jej ovšem překvapilo, že se pár borců necítilo. Odmítlo jít kopat a nechalo to na druhých. „Nebudu jmenovat, ale někteří z toho uhnuli,“ přiznal.

Podle Svědíka ale na penalty nemělo vůbec dojít. „Byla to chyba,“ má jasno. „Soupeře jsme měli dorazit ještě v základní hrací době, z tlaku přidat další góly. My se na ně bohužel strašně nadřeme,“ štve náročného kouče.

Slovácku k postupu nestačila výrazná herní převaha ani velká bojovnost. I když Moravané do toho místy pořádně šlápli, protivníka z jihu Evropy další brankou nedorazili a v závěru už ani neměli potřebné štěstí.

„Pro mě je to velké zklamání. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli, protože každý rok se nám nepoštěstí, abychom hráli poháry. Navíc jsme ani nepřidali nic do českého koeficientu, takže v dalších letech bude čím dál složitější se do Evropy dostat,“ uvědomuje si.

Přitom po dvojzápase s Plovdivem cítí, že celek z Uherského Hradiště měl na to, aby bulharského vicemistra přemohl a šel dál.

„Soupeř byl trošku zkušenější, hlavně v ofenzivě má dobré hráče. Taky má za sebou nějaké pohárové zápasy. Hlavně v domácím prostředí ukázal kvalitu v přechodové fázi i v zakončení. A i když prohrával, nepanikařil a hrozil z brejků,“ ocenil sportovně.

Soupeř si na Slovácku moc šancí nevypracoval. Byť mu anglický sudí Madley kvůli ofsajdu neuznal dva góly, domácí po většinu času drželi míč a diktovali hru. Vpředu byli ale jaloví.

„My jsme bohužel dojeli na neproměňování šancí a na chování ve finální třetině hřiště,“ posteskl si Svědík. „Mohli jsme to strhnout na svoji stranu, ale jsme hrozně sterilní. Nedokážeme dát ani ty největší příležitosti, kterých jsme si ale mohli vytvořit daleko víc,“ míní.

Podle Svědíka dvojzápas rozhodl už závěr úvodního střetnutí v Plovdivu, kde Moravané inkasovali gól a padli 0:1. „V prvním utkání jsme měli dvě tutovky, bohužel jsme je nedali. Naopak oni nám hned z první šance dají gól. V tom byl mezi námi největší rozdíl,“ míní.

Celek z Uherského Hradiště po odchodu nejlepšího střelce Klimenta do Polska dál shání kanonýra. Dlouhán Cicilia nepřesvědčil, k mnoha míčům se nedostal. „Jsem z něj trošku zklamaný. Stejně jako třeba Venca Jurečka musí pracovat daleko lépe,“ kárá ofenzivní borce.

Jinak byl na lavičce jenom mladík Vecheta, Šašinka zůstává dál na marodce. „Ukazuje se, že ztráta Honzy Klimenta je citelnější, než jsme si mysleli,“ připouští.

Příchod útočníka Svědík ve čtvrtek večer nepotvrdil ani nevyvrátil, byť je jasné, že by si nějakého forvard přál. „Přestupové okno končí až někdy v září, nějaký čas máme. Je to ale otázka dalšího jednání. Teprve se o tom musíme pobavit a vyhodnotit situaci,“ zůstává v klidu.

V neděli proti Českým Budějovicím moc možností kam sáhnout mít nebude. Cicilia je po vyloučení v Liberci v disciplinárním trestu, start Šašinky je vyloučený.

Změny v sestavě ale nebudou jenom na hrotu útoku, ale i na jiných pozicích. Čtvrteční pohárový duel sebral Moravanům spousty sil. „Samozřejmě to bude těžké, v nohách máme sto dvacet minut, navíc psychika je na bodu mrazu,“ ví dobře.

O to těžší to bude o víkendu mít. „Bude to o tom namotivovat hráče a dobře vybrat sestavu. Věřím, že na nedělní ligový duel budeme dobře připravení, čeká nás ale těžký zápas,“ dodává.