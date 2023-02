„Myslím, že nás to nezabrzdí. Máme natolik silné a zkušené mužstvo, že nás jedna porážka nezlomí. Navíc ve středu máme další zápas,“ připomíná asistent trenéra Slovácka Josef Mucha, který vedl hosty ze střídačky místo potrestaného hlavního kouče Martina Svědíka.

Ten sledoval nedělní šlágr z tribuny. Moc spokojený s hrou mužstva ale nebyl.

„Představovali jsme si jiný zápas,“ přiznává Mucha.

Moravany srazily na půdě favorita standardní situace.

Neubránili dva rohové kopy.

Nejprve si na Zafeirisův centr ve 12. minutě naskočil nikým nehlídaný Olayinka a hlavičkou k tyči překonal Nguyena.

Nigerijský útočník pak přidal ve druhé půli pojistku, když po dalším rohu propadl míč k Holešovi a jeho střílený centr z úhlu umístil právě Olayinka zblízka do sítě.

Afričan zaznamenal dva góly v jednom utkání české ligy podruhé v kariéře, polepšil si na osm branek v tomto ročníku nejvyšší soutěže a už překonal své sezonní maximum.

„Mrzí nás, že jsme to neuhlídali. Šlo tomu zabránit,“ je přesvědčený Mucha.

Slovácko tak po pěti kolech nebodovalo, na jaře poprvé inkasovalo a na čtvrtém místě má tříbodový náskok před pátou Olomoucí.

Jarní sérii Slovácka ukončil Olayinka. Dvakrát skóroval po rohovém kopu

Svým výkonem v Praze zklamalo. „V prvním poločase jsme byli málo agresivní. Směrem dopředu jsme toho měli předvést víc. Nahoře jsme však nepodrželi balon, neměli jsme žádnou akci. Slavie se po vedoucí brance víc zatáhla, my jsme se těžko prosazovali do plné obrany,“ říká Mucha.

Hosté sice do druhé půle nevstoupili špatně, proti skvěle bránícímu soupeři se ovšem neprosadili. „Byl jsme více na míči, možná jsme si i více dovolili, ale v ofenzivě jsme byli skoro bezzubí. I když Slavia není v defenzivě až tak silná, moc jsme ji neprověřili. Chtěli jsme ji pozlobit víc. Koncovka byla špatná,“ ví jeden z trenérů Slovácka.

Přitom v defenzivě to Kadlec a spol. až na dvě standardní situace a další dvě šance soupeře vzadu zvládali velmi slušně.

Na body to ale v Edenu znovu nestačilo.

Fotbalisté Slovácka musí na ligovou porážku zapomenout, v týdnu rychle přepnout na pohár, protože už ve středu na vlastním stadionu vyzvou ve čtvrtfinále MOL Cupu Bohemians 1905.

Postup samozřejmě chtějí oba týmy.

„Všechny týmy vnímají, že cesta do Evropy vede přes pohár. My jsme na tom stejně. Pro nás je to hodně důležitý zápas. Sice máme nějaké zraněné hráče, ale Bohemka má taky nějaké své problémy. Uvidíme, zda se někdo z nich uschopní, abychom byli ještě silnější,“ dodává Mucha.