Fotbalisty Slovácka čeká v ligové derniéře cesta do Ostravy. V posledním kole nadstavbové části Skupiny o titul se postaví svěřenci Martina Svědíka Baníku. Jestli si chce Slovácko udržet naději na pohárovou Evropu, tak musí v Ostravě bezpodmínečně vyhrát. S jinou alternativou gólman Milan Heča do zápasu ani nepůjde.

Brankář fotbalistů Slovácka Milan Heča při utkání s Teplicemi. | Foto: 1. FC Slovácko

„Jsme rádi, že i v tom posledním kole o něco hrajeme. Jsme nastavení na tři body, jedeme tam vyhrát. Uvidíme, jestli bude náš výkon na tři body stačit,“ burcuje na klubovém webu opora týmu.

Stejně jako Slovácko, tak i Baník na domácím hřišti na jaře fanoušky moc netěší. Z posledních šesti zápasů uhrál doma pouhých pět bodů. Mužstvo z Uherského Hradiště má na jaře katastrofickou bilanci, ale pouhé dvě výhry si zaknihovalo právě venku. Můžou to mít hráči v hlavách?

„Osobně se nato takto nedívám, je to jenom statistika. Že se Ostravě doma nedaří, tak to určitě v hlavách mít nebudou. Každý zápas je úplně jiný. V Ostravě se bude hrát o všechno. Věřím, že máme sílu dotáhnou sezonu do dalšího zápasu o evropské poháry,“ míní Milan Heča.

Baník má 46 bodů a Slovácko 44. To znamená, že k dalšímu zápasu o evropské poháry bude stačit uhrát domácímu týmu remíza. Může hrát Ostrava ze zabezpečené obrany na jistotu jednoho bodu?

„To si nemyslím. Právě naopak, budu chtít zápas vyhrát a rozhodnout, co nejdříve. Fanoušci Baníku jsou nároční, dali by jim to sežrat.“

Žádné kecy. Jen výhra s Baníkem ponechá Slovácko ve hře o Evropu

Síla Ostravy je hlavně v útoku.

Posuďte sami: Ewerton 12 gólů, Tanko 8 gólů a ofenzivní záložník Bucha 7 vstřelených branek. Kdo bude tím, na kterého si musí gólman Slovácka dát největší pozor?

„Můžeme vyzvednou Ewertona, který má na jaře výbornou formu, ale osobně se na jednotlivé hráče nedívám. Spíš to vidím, tak, že Baník má dobře poskládaný tým,“ hodnotí na závěr Milan Heča nedělního soupeře.