Ve středu v celostátním poháru si zastříleli, sebe i fanoušky na třaskavý souboj proti Zlínu naladili osmigólovou náloží do sítě divizní Hlubiny. Lepší reklamu sobotní krajské derby ani nemohlo mít.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec (v bílém dresu) při jarním derby proti sousednímu Zlínu. | Foto: 1. FC Slovácko

„Proti Zlínu to ale bude úplně něco jiného. Liga je odlišná soutěž,“ varuje asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Celek z Uherského Hradiště jde do domácího souboje se Zlínem v roli jasného favorita.

Jakýkoliv bodový zisk ševců na půdě regionálního rivala by byl překvapením, které Slovácko nechce dopustit.

„Jsme favorit, ale stát se může cokoliv,“ varuje kapitán týmu z Uherského Hradiště Michal Kadlec.

„Je jenom na nás, abychom se na utkání dobře nachystali a překvapení nedopustili. Duel je pro obě strany pikantní. My chceme hrát tak, abychom utkání zvládli,“ přidává.

Bývalý reprezentant v bohaté hráčské kariéře zažil spousty derby.

Coby hráč Sparty nastoupil ve FORTUNA:LIZE proti Slavii, v Turecku zase hájil barvy Fenerbahce s Galatasarayem nebo Besiktasem, v Německu ochutnal atmosféru soubojů Leverkusenu s Kolínem nad Rýnem, kde při bundesligovém angažmá bydlel.

Po návratu domů si zase užívá souboje se Zlínem. „Vždycky je to něco speciálního nejen pro nás hráče, ale hlavně fanoušky,“ vnímá Kadlec.

„Sice to není bitva o jedno město, ale jde o kraj, region. Máme to k sobě kousek, hodně lidí se mezi sebou zná, fandí jednomu či druhému týmu,“ ví dobře osmatřicetiletý obránce.

Brandner: Střelný prach jsme si nechali i na derby. Hlubinu srazil hattrickem

„V životě jsou to přátelé, ale ve sportu i rivalové, a o to je vždycky příjemnější, když naši příznivci přijdou v pondělí do práce a řeknou, že Slovácko vyhrálo,“ pokračuje.

V očekávání jsou nejen hráči, ale i příznivci. Zlínu to ale v Uherském Hradiště v poslední době vůbec nejde. Na půdě rivala padl čtyřikrát za sebou, soupeři v těchto duelech nedal ani jeden gól.

Ševci naposledy pokořili soupeře na jeho půdě před pěti lety, pod vedením kouče Michala Bílka zválcovali Slovácko 4:0. Od té doby tam už tak dobře nikdy nehráli.

I nyní jsou na tom Kadlec a spol. daleko lépe.

Po šesti kolech jsou v neúplné tabulce čtvrtí, sedm bodů před čtrnáctým Zlínem. „Pro nás je to důležitý zápas. Fanoušky jsme teď proti Olomouci a Mladé Boleslavi příliš nepotěšili. Derby chceme samozřejmě vyhrát,“ prohlásil Palinek.

Domácí tým se chystá hlavně na mladé zlínské pušky Slončíka s Tkáčem. „Pozor si ale musíme dát na každého,“ uvedl Svědíkův asistent.

„Soupeř má v kádru šikovné a mladé hráče, rychlostní typy. Uvidíme, s čím přijde trenér Vrba,“ přidal Kadlec.

Slovácko se ale soupeři přizpůsobovat nechce, před vlastním publikem chce hrát svoji nátlakovou hru, dominovat.

„Od začátku musíme být zodpovědní směrem dozadu, hosty rychle dostupovat a k ničemu je nepustit,“ říká Palinek.

Slovácko rozdrtilo v poháru Hlubinu. Důležitý byl úvod, míní asistent Baránek

Přípravu obou mužstev na sobotní derby poznamenalo vložené pohárové utkání na půdě divizního týmu.

Zatímco Slovácko smetlo Hlubinu 8:0, Zlíňané se trápili a v Lanžhotě vyhráli jen 1:0.

„Je dobře, že jsme si zastříleli, protože pohárové zápasy nebývají jednoduché,“ říká Kadlec.

Zkušený zadák středeční duel kvůli problémům s kotníkem vynechal, od kouče Svědíka dostal stejně jako další opory volno. „Ráno jsem měl běžecký trénink, odpoledne odpočíval. Snad to bude do soboty dobré,“ doufá.

Domácím bude chybět Cicilia a také dlouhodobí marodi Kohút s Břečkou.

I bez nich by to měli domácí zvládnout.