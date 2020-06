Byla to největší šance Slovácka. Rychlonohý záložník prostě nedává góly ani z těch nejvyloženějších příležitostí. Pro nezasvěcené to není žádná novinka. V dresu Slovácka se na domácím trávníku Jan Navrátil ještě netrefil.

„Je to hodně špatné, měl bych se nad sebou zamyslet. Pokazil jsem práci celému týmu. Už ani nevím, co k tomu mám říkat,“ kál se po zápase odchovanec olomouckého fotbalu.

Zápas mezi Slováckem a pražskou Spartou byl dlouho bez branek. Letenští šli do vedení až dvacet minut po změně stran. Byl to zápas o první brance?

„Těžko říct, mám pořád v hlavě tu moji šanci. Dívám se na ni, jako na naši největší příležitost. Od krajních hráčů se nějaké góly čekají. Už si říkám, že je to pořád dokola a jsem až trapný,“ znovu zpytoval svědomí Jan Navrátil.

Slovácko ztratilo první šestku až v posledním kole, přesto může být s průběhem letošního ročníku spokojeno – po základní části skončilo na deváté příčce. Pro Jana Navrátila je to zklamání.

„Podle vývoje celé sezony je to málo. Měli jsme skončit v první šestce, ať si každý říká, co chce. Po pauze jsme ztratili minimálně čtyři body. Je to velká škoda, ale ještě můžeme udělat fantastickou sezonu. Ve vyřazovací fázi nás čeká Bohemka. Je to jakoby nová soutěž. Musíme do ní dát všechny síly a pokusit se udělat dobrou sezonu,“ říká na závěr Jan Navrátil.