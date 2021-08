Kouč na něho ukázal dvanáct minut před koncem zápasu proti Hradci Králové. Proč se mladý forvard dostal na hřiště až ve čtvrtém ligovém kole?

„Silně jsem si na tréninku vyvrtl kotník a měl jsem natažené vazy. Celkem dlouho se to léčilo, pořád to bolelo. Bylo to v týdnu před pohárem proti Plovdivu,“ vysvětluje Ondřej Šašinka.

V lize nastoupil naposledy 15. května na hřišti Příbrami.

To bylo ještě v dresu Baníku.

Přesně po třech měsících zaknihoval další ligový start, tentokrát už jako hráč Slovácka.

„Zatím to vypadá dobře. Minulý týden jsem se byl rozehrát za béčko, téměř měsíc jsem nehrál, před zápasem za béčko jsem trénoval čtyři dny. Potřeboval jsem hrát, tak jsme se domluvili s trenérem, že půjdu za béčko, abych se postupně dostal do kondice. Proti Hradci už se mnou trenér počítal na lavičku.“

Fyzické manko doháněl s kondičním trenérem Miroslavem Mikšíčkem, který stejně jako hlavní kouč Martin Svědík, hodně dbá na fyzickou kondici.

Aktuálně už se znovu připravuje s týmem. Za to je hodně rád. „Být ve Slovácku zraněný a dohánět to s kondičním trenérem, je to nejhorší, co vás může potkat. Jsem šťastný, že už normálně trénuji s mančaftem. Kondičně se cítím výborně,“ tvrdí s úsměvem útočník, který je ve Slovácku na hostování z ostravského Baníku.

Vytáhlý útočník Slovácka Slovácka Rigino Cicilia není zrovna v nejlepší formě.

Může to znamenat pro Ondřeje Šašinku snazší cestu do základní sestavy?

„To bych vůbec neřekl. Hodně záleží, jak vám to jde tréninku, trenér přípravu hodně sleduje. Pozici si musíte vybojovat sám. Momentálně se v přípravě cítím výborně,“ přiznává.

Další šance čeká na mladého forvarda už v neděli. Slovácko jede do Jablonce, který bude mít v nohách čtvrteční pohárový zápas Evropské konferenční ligy proti Žilině.

„Hrají poháry, budou mít náročný program, ale nemusí nikam cestovat. Osobně se mi tam hraje těžce, mají výborný kádr, bude to náročný zápas. Jsou doma silní, ale budeme se snažit urvat doma tři body,“ dodává odhodlaně Ondřej Šašinka.