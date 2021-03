„Poctivě jsem cvičil, ale doma toho moc dělat nemůžete. K tréninku potřebujete hřiště. Ten tréninkový výpadek byl v zápase znát. Herně to nebylo úplně ono,“ přiznal ofenzivní záložník Slovácka a okomentoval těsnou výhru svého týmu.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. První půlku jsme zvládli výborně, byli jsme hodně aktivní. Ve druhém poločase už to bylo o morálu. Celkově musíme být spokojení, jsme silný tým, nakonec jsme zápas zvládli, ukopali jsme to,“ oddechl si Kohút.

Právě rodák z Javorníka u Velké nad Veličkou vstřelil druhou branku Slovácka. Ve 26. minutě si šikovně naběhl na centr Divíška a nadvakrát překonal Laštůvku.

„Viděl jsem, že má Divoch (Divíšek) balon. Čekal jsem, že bude centrovat, má výborné centry. První moje střela letěla jenom do gólmana, naštěstí se balon odrazil znovu ke mně a byla z toho branka,“ popisoval Kohút druhou trefu Slovácka a dodal.

„Z mojí opozice ofenzivního záložníka se ode mě čeká víc gólů. Dlouho mně to tam nepadalo, to zakončení nebylo ode mě úplně ono. Jsem šťastný, že jsem se zase po delší době trefil,“ přiznal Michal Kohút.

Hlavně ve druhém poločase se hra přitvrdila, ostravský Baník hecoval gólman Laštůvka. Se zákroky na hraně faulu se prezentoval hlavně Martin Fillo.

„Chodili do toho tvrdě. Bylo to nepříjemné, ale zvládli jsme to bez vážnějšího zranění,“ oddechl si reprezentant do 21 let Michal Kohút, který je v nominaci národního týmu na evropský šampionát.

V úvodní fázi ME se představí šestnáct mužstev rozdělených do čtyř skupin.

Nejlepší dva týmy z každé skupiny si zajistí postup do červnového play off. Česká skupina se odehraje ve Slovinsku, tam cestují Lvíčata už v pondělí. Od 24. do 30. března utkají s Itálií, domácím týmem a Španělskem.

„Těším se, budu se snažit, abych se na hřiště dostal co nejvíc. Nejvíc se těším na zápas proti Španělsku, jsou tam hráči, kteří pravidelně nastupují ve španělské lize. Těším se také na kluky, na Matouše Trmala, na Michala Sadílka, na ostatní. Dlouho jsme se neviděli. Doufám, že si střeleckou formu ze zápasu proti Baníku přivezu i tam,“ přeje si na závěr odchovanec fotbalu ve Velké nad Veličkou.