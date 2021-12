Poslední letošní zápas jste zvládli, takže asi spokojenost. Je to tak?

Utkání se mi hodnotí dobře, protože jsme ho v konečné fázi vyhráli. První poločas jsme byli lepším mužstvem. Z jediné nebezpečnější situace Jablonce jsme dostali gól. My jsme dali bohužel jenom jeden. Před zimní pauzou jsou to pro nás velice důležité tři body. Přezimuje se nám o dost lépe, než kdybychom zápas nezvládli.

Druhá půlka moc hezkého fotbalu nenabídla. Souhlasíte?

No, nevím, těžko hodnotit. Z pozice diváka i hráče, to s fotbalem nemělo moc společného, pořád se padalo, hádalo se to, bylo tam plno soubojů, neuznané góly. Bylo to takové hádání se, o tom, kdo mám větší pravdu.

Videorozhodčí neuznal Jablonci dvě branky. Jak jste to viděl?

Pro nás dobře, že konečně nám dal VAR za pravdu, že ty góly byly z ofsajdu. Kdyby nebyl VAR tak tady asi dneska prohrajeme 3:2. Vyhráli jsme, tak musíme zápas hodnotit kladně – to je pro nás nejdůležitější.

Tušil jste u těch neuznaných gólů, že můžou být z ofsajdu?

U toho prvního moc ne. Tam se zkoumalo, jestli to bylo z autu. U toho druhého jsem si byl víc jistý, byl tam jablonecký hráč před našim gólmanem. Ještě jsem se ptal pomezního, proč nezvedl praporek. Dneska je to tak, že i ti pomezní se spoléhají na VAR, raději to nezvednou a pak se to zkoumá.

Cítil jste, že v posledních zápasech šla vaše forma lehce dolů?

Nevím. Myslím, že krize přijde na každého. Třeba v Budějovicích jsme byli lepší a přišel zkrat, proti Plzni jsme byli lepší celý zápas, bohužel to tak někdy bývá, že to tam nedotlačíš. V Hradci jsme dostali dva góly z penalt. Jsme rádi, že jsem čtvrtí, ale pořád je tam ta naštvanost, že jsme mohli mít těch bodů víc.

Jste na čtvrtém místě. O co budete hrát na jaře?

Čtvrté místo bychom brali všema deseti. Po loňské sezoně s námi spousta lidí tak vysoko nepočítalo. Nebýt těch posledních tří zápasů, tak jsem těch bodů mohli mít ještě víc. Je to škoda, ale když to shrneme tak můžeme být spokojení.

Můžete se třeba dostat i do první trojky? Je to vaše motivace do jara?

Je to motivace. Sice jsme nějaké body poztráceli, ale ten odstup tam není až tak velký. Sledujeme situaci před námi i za námi. Bylo by škoda jaře ztratit body – chceme do toho šlapat dál.

Máte konkrétní cíl?Uvidíme. Budeme útočit na co největší počet bodů. Pořád jsme také v poháru. Co jsem ve Slovácku, tak říkám, že je potřeba změnit myšlení. Už to není o tom, hrát jenom o záchranu. Na jaře musíme hrát skupinu o titul a v poháru chceme dojít co nejdál – nejlépe ho vyhrát. Chceme zanechat ve Slovácku nějakou trofej, proto se fotbal hraje. Zasloužili by si to fanoušci, klub i my. Musíme si dobře odpočinout, pak kvalitně potrénovat a uvidíme, na co to bude stačit.

Jste překvapený, že jste loňskou sezonu ještě povýšili?

Možná trošku jo, ale když vidím, jak kluci pracují na tréninku, tak mě to ani moc nepřekvapuje, Jsme nějaký pátek pohromadě. Na podzim jsme přehráli Spartu, přehráli Plzeň, která tu zalezla. Na Slavii to byl také vyrovnaný zápas. Je vidět, že jsme v tom pokročili a vnímají to i soupeři. Možná jsme se i trošku posunuli – chceme v tom pokračovat.

Také máte v kádru desetigólového Václava Jurečku.

Jsem za Vencu rád, před sezonou hrál v záloze. Možná se do útoku víc počítalo s Rigim (Cicilia) nebo Ondrou Šašinkou. Venca pracuje pro tým a těch gólů mohl dát ještě víc. Svou prací ukázal, že góly dávat umí, doufám, že mu to tam bude padat i na jaře.