Jeho tým i kvůli premiérové účasti v Evropské konferenční lize poztrácel v extrémně náročné první polovině sezony spoustu bodů, nakonec se ale s drsným programem vypořádal slušně.

Plzeň, Slavia i Sparta jsou sice soupeřům utekli, čtvrtá Olomouc má ale před týmem z Uherského Hradiště k dobru jen dva body.

Na jaře tak bude o co bojovat. „Odehráli jsme strašně moc zápasů. Kvůli mistrovství světa v Kataru to byl velký zápřah, podzim byl o měsíc zkrácený. I když jsme fyzicky dobře připravení, náročné to bylo hlavně psychicky,“ míní Svědík.

Ani v mladoboleslavském azylu to pro Moravany nebyla žádná selanka.

Zatímco ve středeční dohrávce na Spartě postrádali hosté emoce a větší drajv, tentokrát byla touha daleko větší a výsledek se dostavil. „I když to od nás nebyl dobrý fotbalový výkon, soudržnost se vrátila. Paradoxně nám nahrála i tři zranění,“ říká kouč.

I když s výkonem až tolik spokojený nebyl, body jej ale stejně hřáli. Hosté byli za poctivost odměnění, domů se vraceli rozbití, ale zvesela. „Nebyli jsme lepším týmem, o to víc si výhry ceníme. V naší nejen tabulkové situaci jsou to pro nás strašně důležité body. Herní projev nebyl na podzim špatný, ale výsledky nebyly úplně dobré. Proto si cením i obratu,“ pronesl pardubický rodák.

Svědíkův tým se v letošní ligové derniéře vyrovnal s nepříjemným soupeřem i absencemi.

Moravanům proti Hradci už v prvním poločase vypadli tři hráči, kvůli zranění postupně střídali Petržela, Kohút i Trávník. „Kohút má díru v hlavě, pět nebo šest stehů. Petrželu bolí hlava, má lehčí otřes mozku, před očima mžitky, Trávník zase naražené žebra,“ vypočítává ztráty Svědík.

Fit není po bojovném duelu ani Tomič. Čerstvý slovenský reprezentant dostal tři rány do hlavy, ze které mu po zápase valila krev. „Doufáme, že to u žádného z nich nebude nic vážného,“ přeje si Svědík.

Podle hostujícího kouče za zranění nemohla jenom tvrdá hra soupeře, nýbrž shoda okolností. „Možná, že kdyby se trestala první situace na Tomiče, domácí hráči by do jiných soubojů šli jinak, ale žádný úmysl bych v tom neviděl,“ zůstal v klidu.

Tři marodi, tři body. Slovácko na závěr otočilo duel s Hradcem, přezimuje osmé

„Náš hráč tam pokaždé byl v souboji o něco dřív a soupeř jej udeřil do hlavy. Připisoval bych to spíše nešťastné náhodě,“ přidává.

I tak ale bylo utkání velmi tvrdé, plné střetů, osobních soubojů. „Věděli jsme, že Hradec nedá nikomu nic zadarmo,“ uvedl.

Hosty nesrazila ani vedoucí trefa Ryneše ve 27. minutě.

Po změně stran totiž nejprve vyrovnal středpolař Havlík, obrat završil Mihálik, který proměnil penaltu nařízenou za faul Čiháka na střídajícího Vechetu.

„Důležitý byl hlavně gól Havlíka. Byla to klíčová vzpruha pro mužstvo, které to potom uhrálo,“ má jasno trenér Slovácka.

To si na rozdíl od předcházejících zápasů tolik vyložených šancí nevypracovalo.

V prvním poločase zahrozilo po jediné akci třikrát, jinak se proti organizované obraně soupeře těžko prosazovalo.

„Dneska jsme byli efektivní,“ souhlasí Svědík.

Právě v koncovce ale Moravany tlačí bota nejvíc.

Proto se Slovácko v zimě pokusí na finální fázi zapracovat, řešit se bude i posílení kádru. „Taky chceme některé hráče posunout k lepší výkonnosti,“ vytyčuje si cíle osmačtyřicetiletý kouč.

Celek z Uherského Hradiště ale před zimní pauzou ještě čeká důležitý domácí pohárový duel s Mladou Boleslaví.