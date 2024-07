„Jsem rád, že to kabina tak cítí. Obrovsky si vážím, že jsem byl zvolený. Je to pro mě něco velkého – obrovská čest,“ povídá defenzivní obránce, který má aktuálně dlouhodobé problémy s achilovkou.

Bylo to poprvé ve vaší kariéře, kdy jste neabsolvoval letní přípravu?

Možná byl někdy menší výpadek, ale že jsem neabsolvoval celou přípravu, tak to je poprvé v životě.

Čemu přičítáte vaše problémy s achilovkou?

Už se to táhne přes rok a půl. Pořád se to nějak řešilo tím, že jsme udržovali naději, že se to uzdraví, ale nikdy jsme nedali noze dlouhou pauzu. Teď se to dostalo do té fáze, že na konci sezony jsem trénoval jeden dva tréninky a šel do zápasu. Na konci ligy už to vůbec nešlo. Ta bolest byl velká, nechtěl jsem to hnát přes prášky.

Tisková konference 1. FC Slovácko (1) | Video: Stanislav Dufka

Musel jste to řešit operačně?

To jsem nemusel, dovolenou jsem absolvoval o berlích, abychom noze odlehčili. Bohužel se ukázalo to, že ten čas nestačil – ta bolest byla pořád stejná. Absolvoval jsem ve Zlíně ozařování, to by mělo na achilovku zabrat. Věřím, že se vyhnu dalším problémům.

Jaké je teď aktuální situace? Kdy byste se mohl vrátit na hřiště?

Ještě je to ve výhledu několika dní, možná týdnů, ale to spíš ukáže čas. Teď se vracím do té fáze, že začínám běhat. Věřím, že s pomocí našeho realizáku budu brzy zpátky. Nějaký výhled je na konec července. To bychom měli achillovku zatížit víc. Pak se ukáže, jestli ta léčba jde správným směrem.

Nejste z toho nervózní?

Samozřejmě, že jo, ale už rok a půl běhám s nějakou bolestí. To taky není nic příjemného. Chci se uzdravit a konečně vyběhnout na hřiště, když mě nebude nic bolet.

Mezitím vás spoluhráči zvolili kapitánem týmu. Co na to říkáte?

Někteří se smáli, že jsem jako Petr Pála (nehrající kapitán tenistek). To jen tak na odlehčení. Jinak je to pro mě obrovská čest a vděk kabiny. Jsem rád, že to tak cítí, obrovsky si toho vážím.

Přišel nový trenér, několik nových hráčů. Jak velká změna je to pro Slovácko?

Změna to pro nás je. Nový trenér vždycky přinese svěží vítr do kabiny. Tím, že skončil Káca (Michal Kadlec), který byl velkou osobností v kabině, tak nějaká ta míra zodpovědnosti se přesunula na starší hráče a na nás, co jsme tady delší dobu. Přišlo velké omlazení týmu, kabina se ještě trošku sžívá, myslím si, že jdeme správným směrem.

Jak se vám poslouchal trenér, který na tiskovce tvrdil, že jste pro tým nepostradatelný?

Ještě mám z toho husinu. Ono se to poslouchá dobře, ale ta ukázaná bude platit na hřišti. Když se vrátím, tak budu pro klub a pro tým dělat maximum. Možná bude nějaký čas trvat, než najedu na zápasové tempo, ale chce to ten čas a trpělivost.

Jaká bude nová sezona. Co můžeme očekávat od omlazeného týmu a nového trenéra?

Pro nás to bude zajímavější a pestřejší, že přišla změna na trenérském postu. Příchodů a odchodů je také nezvykle dost. Dělat nějaké vyjádření, chce čas. Náš úkol a cíl bude odvádět maximum, věřím, že to bude dobré.

Jaro bylo nepovedené, doma jste ani jednou nevyhráli. Bylo to pro vás varování?

Byl to pro nás zdvižený prst, věřím, že těch chyb se vyvarujeme. Ukázalo se, že když se nejede, na sto procent, tak výsledky nepřicházejí. Pak se to nabaluje a už se to těžce brzdí. Sezonu jsme měli dobře rozehranou, ztratili jsme ji na jaře.