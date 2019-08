I když fotbalisté z krajského města mohli v nastavení vyrovnat, tak si ze Slovácka odvezli zaslouženou porážku. Domácí byli všude o krok dříve, víc bojovali a hlavně měli daleko větší touhu po výhře.

„Náš výkon nebyl optimální. Slovácko na nás nalezlo, kazili jsme hodně přihrávek, které nás stáli hodně sil,“ viděl hlavní příčinu prohry hostující kapitán.

Domácí vyhráli zaslouženě. Z vaší strany bude hodnocení asi kritické. Je to tak?

Hodnocení bude určitě kritické. Prohráli jsme derby, jsme naštvaní, chtěli jsme podat lepší výkon, ale už je to pryč. Musíme se koukat dopředu.

Váš výkon asi nebyl adekvátní tomu, co derby zápas vyžadoval. Viděl jste to stejně?

Řekl bych, že to bylo klasické derby – kopaná. Žádná mezihra, hodně soubojů. Slovácko proměnilo jednu šanci a zvítězilo.

Domácí měli o poznání víc šancí…

Měli víc šancí. My jsme také měli nějaké šance, i když ten náš výkon nebyl optimální, tak napříč tomu jsme mohli jeden gól dát a vyrovnat. Bohužel jsme ho nedali.

Slovácko mělo větší touhu po výhře, víc nasazení, víc bojovali. Souhlasíte?

Mně ze hřiště to přišlo, že kopali dlouhé balony dopředu a sbírali je. Že by nás nějak přehrávali, tak to bych neřekl, to asi ne. Chtěli jsme hrát fotbal, Slovácko na nás nalezlo, kazili jsme hodně přihrávek, které nás stáli hodně sil. Domácí toho využili a chodili do rychlých protiútoků.

Před rokem jste na Slovácku vyhráli 4:0. Byl z vašeho pohledu mezi oběma zápasy hodně velký rozdíl?

Pochopitelně, tehdy se Slovácku moc nedařilo, tak jsme toho využili. Dnes to byl klasický zápas, byla to spíš bouchané než ligový fotbal.

Co vám scházelo ke vstřelení alespoň jedné branky?

Asi víc klidu ve vápně a dát jednu šanci. Zkoušeli jsme to někdy až moc fotbalově, pak jsme hru zjednodušili, ale za celý zápas to bylo málo.

Po čtyřech kolech máte tři body. S tím asi nejste spokojení, že?

Určitě ne. Je to málo, představovali jsme si to jinak, musíme se z toho dostat sami. Příští kolo máme Teplice a musíme je herně a výsledkově zvládnout.

Máte nového trenéra, cítíte, že si mančaft teprve sedá?

Řekl bych, že ještě to není úplně ono. Někdy tam ty náznaky jsou, pak ztratíme pár lehkých balonů a vykolejí nás to. Někdy to jde a někdy ne. Musíme věřit tomu, že se našim stylem se prosadíme celých devadesát minut, ne jenom dvacet.