Jihokorejec Kim vůbec netušil, že se hraje derby: Jsem šťastný za oba góly

Seung-Bin KIM, to je jméno hlavní superstar krajského derby mezi Slováckem a Zlínem. Jihokorejský fotbalista vstřelil dvě branky. Pro šikovného záložníka, který přišel do Uherského Hradiště v prosinci, to byly první trefy ve FORTUNA:LIZE. Paradoxně o tom, že se bude hrát nějaké derby vůbec netušil.

Fanoušci Slovácka při derby se Zlínem | Video: Libor Kopl