„Na tréninku máme kolem šestadvaceti hráčů, plus brankáři. Konkurence je, každý se s tím musí umět poprat,“ hlásí po druhém přípravném zápase asistent trenéra Josef Mucha.

Posty jsou zdvojené, můžete tedy mluvit o spokojenosti s posílením týmu?

Určitě, mužstvo má kvalitu, jsme spokojeni. Ať už je to na brankářském postu nebo někde jinde, tak věříme, že noví hráči budou posilami. Proto také přišli. Také věříme, že tým bude pokračovat v tom trendu, který jsme nastolili v uplynulé sezoně.

V mužstvu se příchodem nových posil nevídaně zvedla konkurence.

Myslím, že to je jednom dobře, na tréninku je kolem šestadvaceti hráčů, plus brankáři. Konkurence je, každý se s tím musí umět poprat. Příprava bude trvat už jenom nějaké tři týdny.

V jaké jste tréninkové fázi? Je to pořád o nabírání kondice?

Rozhodně, třeba proti Prostějovu bylo ve hře ještě docela dost nepřesností. Věříme, že to bude ještě lepší a v koncovce budeme ještě přesnější. Je pořád co vylepšovat.

Ždímáte hráče poctivě, jak řekl trenér Svědík na začátku přípravy?

To je ve všech klubech, ale podle testů jsme museli dokonce něco ubrat. Trošku nás po testech varovali, že mužstvo není odpočinuté, jak by mělo být. Chceme, aby ta intenzita zůstala, věříme, že to nastavíme dobře. Celý rok byl hodně specifický. Na rozdíl od uplynulých sezon, nebyl třeba v lednu téměř žádný odpočinek.

Proti Prostějovu nezasáhli do hry Kubala ani Rezek. Je u těchto hráčů ve hře nějaké hostování?

To je v jednání, je to spíš otázka na vedení klubu. Oba mají nabídku z první ligy, ale nejsem schopen říct, v jaké je to fázi.

Které kluby mají o hráče zájem?

To nebudu říkat.

Na úvod sezony vás čeká pohárový duel proti bulharskému Plovdivu. Máte soupeře nastudovaného?

Soupeře nějakým způsobem načteného máme, ale bude to něco jiného. Bude to o dvou zápasech. Věřím, že na oba budeme dobře připravení.