Vaše příležitost byla největší v celém zápase. Můžete tu situaci zhodnotit?

Jednoznačně jsem to měl proměnit. Je to škoda, soustředil jsem se hlavně na to, abych balon trefil. Měl jsem se soustředit i na to, abych ho líp umístil.

O to víc to asi mrzí, že těch šancí asi moc nebylo. Souhlasíte?

Máte pravdu, vzhledem k tomu vývoji, bylo těch šancí poskromnu. Myslím si, že výsledek je nakonec zasloužený. Na druhou stranu, když se podíváte na konec zápasu a mojí příležitost, tak je to škoda. Tři zápasy po sobě jsme sahali po výhře a zase máme jenom bod.

Dokážete nějak vysvětlit proč těch šancí bylo tak málo?

Bylo to bojovné utkání. Těžký zápas, který byl hlavně o soubojích. Před zápasem jsme tušili, že může rozhodnout jeden gól, ten jsme bohužel nedali.

Třetí zápas v řadě jste remizovali. Není to málo?

Měli jsem těžké soupeře. Boleslav doma, venku Opava, teď silný Jablonec. Možná nám schází trošku štěstíčko, ale bohužel. Máme ze tří zápasů tři body a musíme makat dál.