„Všem se nám ulevilo,“ přiznal trenér Slovácka Martin Svědík.

Podle něj byl pokutový kop v nastaveném čase nařízený správně. „Viděl jsem tam jednoznačné držení,“ prohlásil.

I když si Svědík nejprve myslel, že zkušený rozhodčí zákrok přejde, brněnský arbitr nakonec celou situaci zkonzultoval s kolegou u videa a pak jasně ukázal na bílý puntík.

„Neuvědomil jsem si, že hra ještě nebyla přerušená. Když jsem ale viděl, jak jde sudí k monitoru, byl jsem si jistý, že to bude penalta,“ tvrdí.

Nový trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych naopak očekával jiný verdikt. „Nevím, jestli to rozhodovaly laserové oči, ale podle televizního záběru bych to na penaltu neviděl. Dva hráči běží a oba spadnou,“ míní nástupce Karla Jarolíma ve funkci. Drsnější konec své premiéry na mladoboleslavské střídačce si představit asi nedokázal.

Jurečka totiž pokutový kop i s dávkou štěstí proměnil a zařídil tak první prohru Boleslavi v Uherském Hradišti po čtyřech ligových zápasech. Sedmadvacetiletý forvard je s dvanácti trefami nejlepším střelcem nejvyšší soutěže.

„Měli jsme i štěstí, ale myslím, že to penalta byla. Vecheta zařval, že ho hostující hráč drží. Když šel rozhodčí k videu, říkal jsem si, že to dobře dopadne,“ uvedl opavský odchovanec.

Naopak faulující David Douděra si myslel, že Zelinka nedovolený zákrok hostujícímu hráči neodpíská. „Byl jsem překvapený, protože jsme se vzájemně drželi oba dva. Je to těžký,“ hlesl smutně. Klíčová chvíle se mu těžko popisovala. Bylo na něm dobře vidět, jak ho verdikt arbitra štve, že s ním nesouhlasí.

„Nechci říct něco, co bych neměl,“ poznamenal. „Ve výsledku je to jedno, je to jenom fotbal a skoro o nic nejde, ale podle mě jsme se drželi navzájem. On nejprve mě, pak já jeho,“ tvrdí.

Od rozhodčího Zelinky pak žádal vysvětlení. „Řekl že, mi předcházející držení protihráče bylo nepodstatné,“ nechápal.

„Ať si ale udělá každý obrázek sám. Zápas řídil zkušený rozhodčí, který na to má papíry. Já se v tom hrabat nechci. Je to moje blbost, nemusel jsem tam vůbec chodit,“ dodal zklamaně.

Slovácko po obratu zůstalo v neúplné tabulce páté, Mladá Boleslav je šestá.