Jak hodnotíte utkání s Karvinou?

Z naší strany to bylo výborné. Vyhráli jsme podruhé za sebou. Vstup do jarní části sezony se nám vydařil. Udrželi jsme podruhé za sebou nulu. Proti Karviné jsme měli víc šancí, klidně to mohlo skončit větším rozdílem. Právě koncovku ještě musíme zlepšit. Jinak s výkonem i výsledkem musíme být spokojení.



Na jaře jste ještě neinkasovali. Vzadu vám to klape, že?

Nesmíme to zakřiknout, není to jenom práce nás čtyřech obránců, ale celého mužstva včetně brankáře. S tím jsme taky do jara šli, že základem je dobrá defenziva. Hlavní je nedostat gól. Víme, že branku umíme dát, o tom jsme se přesvědčili ve Zlíně i doma proti Karviné, kdy jsme proměnili dvě penalty, které byly. Jediné, co tomu chybělo, byl gól ze hry. Na to se ale historie ptát nebude. Za dva zápasy jsme získali šest bodů a jsme maximálně spokojení.



Jak moc se vám ulevilo, když jste zjistil, že nenastoupí nejlepší karvinský střelec Wágner?

Spíš to bylo oslabení pro soupeře. My jsme věděli, že nenastoupí, takže jsme s tím pracovali. Na druhé straně zase za hosty nastoupily rychlostní typy. Bylo složité je bránit. Někdy chybí soupeři útočník číslo jedna, ale zase se prosadí někdo jiný, takže jsme museli být obezřetní. Možná ale Karviné, která občas nakopává dlouhé balony dopředu, vpředu chyběl. Tak to ale někdy je. Nám taky scházel vykartovaný Honza Navrátil.



Jak se cítíte na začátku jara? Už jste stoprocentně fit?

Já jsem byl rád, že jsem přežil zimní přípravu. V mém věku už je to trochu složitější. Taky si pamatuji, když mi bylo o deset roků méně. Tehdy jsem běhal lajnu, teď už mi to sedí více na tom stoperu. Zase zodpovědnost je tam jiná. Ale cítím se dobře. Přípravu jsem až na pár výjimek odtrénoval skoro celou, což byl po podzimním zranění i můj cíl. Teď je všechno v pohodě. Věřím, že zdraví vydrží. Je totiž složité vracet se po zranění. Snad to takto bude dál.



Pozice stopera vám tedy maximálně vyhovuje?

Mně je to jedno. Já si pozici nevybírám. Když máte natrénováno, můžete běhat i na levém beku. Ale v současnosti se po krajních becích požaduje, aby lítali nahoru dolů, jinak se to nedá hrát. Zatím je to takhle a je to dobré. Trenér Svědík už mi i předtím říkal, že se mnou počítá spíš na levého stopera.



Máte s parťákem Hofmannem nějak rozdělené role?

Musíme se zajišťovat, komunikovat spolu, vytlačovat zónu, držet obranu pohromadě. Vždycky záleží na tom, kam letí balon. On je pravák, já zase levák, v tomto je to v pohodě. Je vzrůstově vyšší, takže posbírá víc hlav. Já to spíše zajišťuji. Role jsou rozděleny různě, ale v zápase to musí fungovat, což se zatím daří.



Na tribuně jsem viděl sedět tatínka. Bude vás chválit za výkon?

On chodí na každý domácí zápas. Má to kousek od domu, alespoň se projde. (úsměv). Zápasy jsme spolu rozebírali dřív, hlavně v dorostu, když jsem byl mladý. Vždycky mi spíš říkal, co mám zlepšit. Na chválení byli hlavně dědové.



V tabulce jste po dvou výhrách poskočili na osmé místo. Míříte ještě výš?

Ano. Místo abychom se dívali dolů, můžeme se dívat trošku nahoru, což byl náš cíl. I když je před námi ještě hodně zápasů, nechceme hrát ve skupině o udržení. Zatím to vypadá dobře. Uvidíme, co sezona ještě přinese.



Teď máte ale před sebou těžkou šichtu na Slavii. Zaskočíte favorita?

Role budou jiné, než byly s Karvinou. Ale já si myslím, že se nemusíme schovávat před nikým. Sám vím, jak to je, když hrajete za velkoklub a přijede nějaký outsider. Nikdy to není jednoduché. Tlak je nyní na straně Slavie. Získali jsme šest bodů, do Prahy můžeme jet uvolněně. Uvidíme, co zápas přinese.



Navíc sešívaní budou po těžké pohárové odvetě s belgickým Genkem …

Ano. Znám to taky. Není jednoduché se po pohárovém zápase zase dostat do ligového utkání. Navíc Slavia má v nohách o zápas víc, před sebou další těžké střetnutí, což vždycky hraje nějakou roli. Může přijít únava, zranění, rotace hráčů. Slavia má samozřejmě široký kádr, ale není jednoduché se přeorientovat z evropských pohárů na ligu, čehož můžeme využít.