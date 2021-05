„Čekal jsem větší vytíženost, ale byl jsem zraněný, snad už bude všechno v pořádku,“ přeje si před sobotním zápasem proti týmu pražských Bohemians odchovanec fotbalu z Úval u Prahy.

V sobotu nastoupíte proti Bohemians, právě proti stejnému týmu jste v uplynulé sezoně odehrál v dresu Slovácka první zápas v základní sestavě. Co se od té doby změnilo?

Hodně se toho změnilo. Aktuálně hrajeme o poháry, Slovácko má našlápnuto na parádní umístění, které chceme udržet za každou cenu, k tomu musíme porazit Bohemku.

Jak moc znáte tým Bohemians?

Znám tam dost kluků. S Danielem Köstlem jsme nejlepší kámoši, nastupoval jsem s ním v dorostu Sparty. V bráně je Hugo Jan Bačkovský, s ním byl také ve Spartě a další kluci, jako Vodháněl, Filip Hašek a ještě asistent trenéra Erik Brabec, ten mě trénoval ve Spartě i ve Vlašimi.

Takže to pro vás bude prestižní utkání?

Je pravda, že v lize sleduji víc Spartu a Bohemku, jako ostatní týmy, ale takhle se k tomu stavět nechci. My prostě chceme vyhrát a udržet pohárové příčky.

Budete hrát?

Tak to vůbec nevím, to se zeptejte trenéra.

V uplynulém kole jste odehrál v Karviné druhý zápas v základní sestavě. Jaké je vaše hodnocení utkání?

Jsem rád, že jsem si po dlouhé době zahrál, byl jsem docela dlouhou dobu bez herního vytížení. Udělali jsme strašně důležité tři body a byl jsem rád, že jsem u toho byla základní sestavě. Výhra je o to cennější, že jsme si upevnili čtvrté místo.

Jaký jste měl ze svého výkonu pocit?

Myslím si, že z mé strany to nebyl špatný zápas, ale spíš bych to utkání hodnotil jako celek. Odrazili jsme se od dobrého týmového výkonu. Vlítli jsme na Karvinou, ze začátku jsme měli několik slibných šancí. Škoda, že jsme nedali druhou branku o něco dřív, byli bychom klidnější. V úvodu druhého poločasu jsme měli hluché místo, Karviná měla dvě šance, jinak jsme je do ničeho nepustili. Jako tým jsme zápas zvládli a vrátili jsme se na vítěznou vlnu.

Delší dobu jste nehrál. Jak moc vám schází herní vytížení z třetí ligy?

Třetí liga nám strašně scházela, to je jednoznačné. Sice tam byly nějaké přáteláky, ale jak není pravidelné vytížení, tak je to vždycky znát. Ještě jsem měl ze začátku zdravotní problémy, pak se to vrátilo do normálu, jenže mužstvo šlapalo výborně a trenér neměl důvod měnit sestavu

Do Slovácka jste přestoupil v lednu 2020. V letošní sezoně máte čtyři ligové zápasy. Čekal jste asi víc, že?

To jednoznačně. Věřím, že v dalších kolech se bude moje minutáž jenom navyšovat.

Výhrou v Karviné jste nakročili k evropským pohárům. Bylo by velké překvapení, pokud byste tu šanci ztratili?

V téhle situaci asi ano, máme nějaký bodový náskok, ta výhra v Karviné je hodně cenná. My nemůžeme být a ani nejsme pod žádným tlakem. Toto je životní sezona Slovácka, my si to hlavně užíváme. Žádný tlak si nechceme připouštět, chceme zvládnout poslední tři zápasy.

Užíváte si to i vy? Jak se vám líbí v Uherském Hradišti?

Je to takové rodinné město, jsou tady fajnoví lidi, máme výbornou kabinu. Jsem tady s přítelkyní, se kterou jsem už šest a půl roku, ona už si tady také zvykly, jsme pořád spolu. Nemůžu si stěžovat.

Co to znamená, že jsou tady fajnoví lidi?

Že mě všichni přijali výborně, přesto, že jsem Pražák.

Máte v okolí Hradiště nějaké oblíbené místo?

Když je hezky, tak se s přítelkyní vypravíme na Salaš nebo na Velehrad. Nebo někam do přírody, která je tady krásná.