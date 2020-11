Středočeši by neměli být nepřekonatelnou překážkou v cestě za povinnými třemi body. „Ono je to ale ošidné,“ přemítá na klubovém webu záložník Slovácka Marek Havlík.

„Někdy ty zápasy s týmy z konce tabulky, se kterými musíte, jsou nakonec těžší, než utkání, ve kterých nejste favoritem,“ přidává.

„My se musíme na Příbram dobře připravit, zkoncentrovat se a zlomit to. Tři body potřebujeme jako sůl,“ví dobře pětadvacetiletý záložník.

Pokud chce celek z Uherského Hradiště uspět, musí hlavně dát gól. Právě koncovka sužuje Moravany ze všeho nejvíce. Slovácko v šesti letošních ligových duelech skórovalo jen pětkrát, hůře na tom je právě Příbram.

„Střelecky nám to teď nejde,“ uznává Havlík.

Zatímco defenziva Svědíkovu týmu funguje, ve hře dopředu to borcům v bílých dresech povážlivě hapruje.

„Pozitivní je, že jsme s Olomoucí neobdrželi branku, ale musím lépe řešit útočné situace před šestnáctkou. Pokud by se nám podařilo dostat do vedení, tak by se pak hrálo jinak. To je taky recept na dohrávku s Příbramí, kdy už to musíme zlomit,“ říká.

Havlík mohl poslední duel se Sigmou rozhodnout v 56. minutě. Po rychlém brejku a přihrávce Petržely ale střílel pouze do náruče připraveného gólmana Mandouse.

„Dostal jsem míč od Milana a podíval se na brankáře. Viděl jsem, že stojí vysoko, tak jsem ho chtěl přehodit. Bohužel vůbec mi to nesedlo,“ posteskl si.

„Podklouzla mi noha a ještě jsem kopl do země. Pak jsem se na to díval na videu a měl jsem to vyřešit jinak. Nabíhal mi tam ještě Honza Kliment, ale už jsem měl myšlenku, že gólmana přehodím,“ vrací se ke své šanci technický středopolař.

Stejně jako při jarním restartu ligy se ani tentokrát fanoušci u televizních obrazovek branky v moravském derby nedočkali.

„Bylo to jak přes kopírák. Nikdo nechtěl udělat chybu, poctivě se bránilo a v té koncovce to bylo špatné oboustranně,“ uznává Havlík.