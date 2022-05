„Je to rozumné rozhodnutí. S fotbalem by to nemělo by společného. Byli jsme se na hřišti projít a opravdu na něm byla místa pod vodou,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Bývalý reprezentant stejně jako ostatní hráči moc chtěl i kvůli fanouškům hrát, na vrchol sezony si ale musí stejně jako diváci počkat. „Nás i Spartu to mrzí, ale počasí neovlivníme. Na světě jsou horší věci, ale i z pohledu celého organizačního hlediska je to mrzuté," ví dobře Kadlec.

Stejně to vnímá i brankář Sparty Milan Heča, který v Uherském Hradišti strávil podstatnou část kariéry. „Mrzí mě to, hrozně jsem se těšil. Přijelo hodně lidí, stadion byl už na rozcvičce plný. Je to strašná škoda, že se to musí přeložit, ale všude stála voda, hrací plocha nebyla způsobilá," prohlásil rodák z Krumvíře na Břeclavsku.

Společně s parťákem Holcem a kolegy ze Slovácka Nguyenem a Borkem absolvovali na dešti část rozcvičky, ale počasí je brzy zahnalo zpátky do šatny.

Zato fanoušci zůstali v hledišti, dál skandovali, zpívali. Pryč se ze stadionu se jim nechtělo, hlavně hostující příznivce čekala dlouhá zpáteční štreka domů.

Do Uherského Hradiště se ale brzy vrátí. Předběžně by se mělo hrát 18. května, datum náhradního termínu ale určí řídící orgán soutěže.

Fotbalistům se však tři dny po konci nadstavbové části FORTUNA:LIGY hrát moc nechce, řada z nich má již naplánovanou a zaplacenou dovolenou.

„Nedokáži si to moc představit. Nikdo nepočítal s tím, že se bude hrát až tak pozdě. S kluky ze Sparty jsme se bavili, že by to bylo lepší ve čtvrtek, když všechno na stadionu bylo nachytané, teď se to musí všechno dělat znovu,“ upozorňuje Kadlec. „Uvidíme, co nám řekne asociace. S tím musíme pracovat a na ten termín se nachystat," ví dobře.

Podle Heči to až tak velký problém není. „My se na to připravíme stejně jako teď. Žádná komplikace to nebude,“ věří sparťanský gólman.

Otázka je, jak moc přesunutí finále domácího poháru nabourá závěr ligové sezony. „Těžko říct. Teď se začneme chystat na nedělní zápas proti Slavii,“ dodal Kadlec.