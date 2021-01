Jako jediný z kádru zažil ve Slovácku druhou ligu, má také za sebou nespočet podobných soustředění.

Sám se smíchem říká, že to letošní je s pořadovým číslem 2 815. „Všechna ta soustředění se podobají. Hotely, jídlo, tréninkové plochy. Myslím, že už mě nemůže nic překvapit,“ hlásí přímo z Chorvatska Reinberk a přidává program letošního lednového kempu Slovácka.

„Po snídani je chvilka volna a jede se na trénink, to je kolem deváté. Trénuje se většinou hodinu dvacet, někdy o maličko déle. Pak je oběd. Po něm jdeme s kluky na kávu a před třetí odpoledne se odjíždí na druhý trénink. Po něm je regenerace, večeře a večerní program,“ popisuje.

Slovácko bylo na stejném místě už loni. Našel šestým tým FORTUNA:LIGY v Chorvatsku nějaké novinky?

„Mají tady úplně novou umělku, která tu loni nebyla. Absolvovali jsme na ní rozcvičku, ale jinak trénujeme na přírodní trávě. Počasí je tady jako na střídačce. Třeba ve středu bylo po dešti docela pěkně, ale terén byl těžší. Myslím, že všechno je tady v pohodě, nevidím v ničem problém,“ povídá krajní bek Slovácka.

V posledních dvou letech jsou soustředění pro Petra Reinberka přece jenom trošku jiná. Doma na něj čeká dcerka Viktorie.

Je týdenní odloučení z tohoto pohledu složitější? „Dneska je všechno tak promakané, že si každý den voláme. Každý den vím, jaké má malá zážitky. Přes telefon jsme vlastně pořád v kontaktu,“ říká.

Nová role v týmu

Během podzimu si také musel zvykat na novou roli. Z pozice krajního obránce víc vyrážel do ofenzívy. S pozicí halfbeka, který pokud mužstvo útočí, tak plní ofenzivní roli a pokud brání, stává se krajním bekem, mu náramně svědčí.

„Ta pozice mě baví,“ přiznává. „Na halfbekovi se cítím docela dobře, není ani víc fyzicky náročnější. Když hraji klasického krajního obránce, tak mě to stojí víc sil,“ prozrazuje odchovanec klubu. Reinberk patřil na podzim mezi čtyři nejvytíženější hráče Slovácka. Považuje on sám podzimní část FORTUNA:LIGY v jeho kariéře za tu jednu z nejvydařenějších?

„Jsem hlavně rád, že hraji a mám odehráno skoro všechno, ale jestli jsem maximálně spokojený? Určitě ne se zápasem v Brně nebo doma proti Pardubicím. Na druhou stranu jsme udělali dobré výsledky v posledních dvou podzimních kolech (výhry s Plzní a Mladé Boleslavi). Dostali jsme se v tabulce tam, kde jsme chtěli být. Troufnu si říct, že jsme tam po právu,“ hodnotí podzim.

V dresu Slovácka doposud odehrál 227 zápasů, druhý je kapitán Vlastimil Daníček, který má 221 utkání a třetí Marek Havlík, ten mám 203 startů. Jaké jsou cíle Petra Reinberka? Troufá si ohrozit metu 400 ligových zápasů svého spoluhráče Milana Petrželi?

„Tak to netuším. Mám cíl hrát, co nejdéle, třeba i do nějakých pětatřiceti, tak jako třeba Míša Kadlec, ale všechno bude záležet na zdraví. Také na tom, jestli bude zájem od klubu a od trenéra,“ říká na závěr Reinberk, kterého už můžeme směle označit jako legendu klubu.