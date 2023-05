Nadstavbou část FORTUNA:LIGY začne Slovácko ve Štruncových sadech. Plzeňská Viktorie je na třetím místě tabulky, ztráta na Spartu i Slavii je obrovská, devět bodů. Slovácko bojuje o čtvrté místo, které ještě zaručuje evropské poháry.

Útočník Slovácka Ondřej Mihálik (v bílém dresu) při domácím zápase s pražskou Spartou. | Foto: 1. FC Slovácko

Může být v zápase větší motivace ze strany svěřenců Martina Svědíka?

„Všechny zápasy proti Plzni, Spartě nebo Slavii budou super. Samozřejmě, že motivace je proti těmto klubům větší. Nechci říct, že v těchto zápasech nemáme co ztratit. Na druhou stranu nikdo nepočítá s tím, že uhrajeme devět bodů. Proti této naší špičce můžeme jen získat,“ povídá pro klubovou kameru Ondřej Mihálik, který v Plzni ještě před nedávnem působil. „Bude to pro mě trošku jiný zápas. Znám to prostředí, znám některé kluky, těším se. Na jaře jsem měl proti Viktorce zraněné oko a nemohl jsem nastoupit, což mě hodně mrzelo,“ připomíná čtyřgólový forvard Slovácka.

Právě na útočníky pátého týmu tabulky se nese v posledních zápasech kritika.

Nedávají branky. Méně gólů vstřelili jen tři ligové mančafty.

Ondřej Mihálik přemýšlí o příčinách střelecké nemohoucnosti.

„Myslím si, že to není chybou jedinců. Že si žádné velké šance nevypracujeme, je chybou celého týmu. Jsou fáze zápasu, že jste ve špatném náběhu, pak třeba přijde špatný nákop, ale je pravda, že góly nedáváme. Je problém, že se do šancí nedostáváme. Osobně se svými čtyřmi brankami také nejsem spokojený, čekal jsem víc. Řešíme, to s trenéry, probíráme situaci v přípravě,“ povídá Mihálik, který se na závěr pustí do hodnocení základní části ligy.

Kadlecův fotbalový příběh nekončí. Kapitán Slovácka prodloužil smlouvu o rok

„Mohla být i lepší. Mohli jsme nasbírat víc bodů. Bylo spoustu zápasů, ve kterých jsme lacině a zbytečně ztratili. Na podzim to bylo díky náročnému programu v evropských pohárech. Na jaře naše hra také nebyla vždycky úplně stoprocentní. V některých zápasech jsme vypadávali z tempa. Hra nebyla taková, jakou bychom si představovali. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsme pořád na pátém místě a máme jen malou bodovou ztrátu na čtvrté, které je náš cíl. Strašně moc, se tam chceme dostat. Ve zbývajících pěti zápasech musíme udělat všechno proto, abychom byli lepší jako Bohemka,“ říká odhodlaně útočník Slovácka.