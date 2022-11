„Balon šel z rohu na přední tyč, hlavičkoval jsem na zadní tyč. Kali (Jan Kalabiška) balon nestíhal. Říkal, že ho dobíhal, ale nedotkl se jej. Balon se odrazil od tyčky do brány. Kali se míče se ani nechytil. Ale důležitá je výhra! Řešit, kdo dal gól, je zbytečné,“ povídal po postupu do čtvrtfinále MOL Cupu stoper Slovácka.

V poháru budete pokračovat i na jaře. Je to pro vás důležité?

Chtěli jsme tento zápas zvládnout a postoupit, což se stalo. Upnuli jsme se na něj. Cesta do Evropy je z poháru nechci říkat jednodušší, ale není tam tolik zápasů jako v lize, která je navíc strašně vyrovnaná.

Máte za sebou náročný podzim, navíc byla velká zima. Nescházely vám síly?

S tím problém nebyl, spíš bylo důležité se na utkání dobře připravit. Pro nás to byl důležitý zápas, všichni jsme si to uvědomovali. Terén byl už hodně měkký a bahnitý, moc na tom nešlo kombinovat. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a vyhráli.

Jste rád, že podzimní sezona skončila?

Moc, všichni se už těšíme na volno. Bylo toho fakt hodně. Užili jsme si skvělé zápasy v Evropské konferenční lize – kéž bychom to zažívali každý rok. Přestože to bylo někdy na úkor ligových výsledků, ale myslím, že jsme to jakž takž zvládli.

Koho byste si přál ve čtvrtfinále poháru? Je tam také druholigový Vyškov…

Vyškov je nevyzpytatelný soupeř, raději někoho z ligy a hlavně doma. Ještě pořádně nevím, kdo tam bude.

Za odměnu jste dostali od majitele klubu pobyt v Dubaji. Těšíte se?

Jsem asi jediný, který z týmu neletí. Děti dostaly neštovice. Sám tam bez nich a bez manželky letět nechci. Řekl jsem, že zůstanu doma a budu se připravovat individuálně. Mrzí mě to, že si neodpočinu v teple, ale rodina je pro mě přednější.