Po třech nezdarech mají Moravané čtvrtý pokus. Dnes večer je čeká Sparta. Parta kolem kapitána Michala Kadlece se pod vedením trenéra Martina Svědíka může navždy zapsat zlatým písmem do klubové kroniky. V ní už díky loňské mimořádné sezoně a postupu do evropských pohárů, kam se po čtvrtém místě v lize kvalifikovali i letos, ostatně jsou, ale získat trofej MOL Cupu se nikomu předtím nepodařilo.

„Zvednout nad hlavu pohár je hodně lákavé. Je to cíl a sen nás všech,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík. Teď mají jeho borci jedinečnou příležitost ukončit dlouhé čekání, splnit přání všech fanoušků, vystoupat až na vrchol a “zahalit region” do modro-bílých barev.

Zbývá jim k tomu jediný krok. Porazit ve finále MOL Cupu pražskou Spartu.

Slovácko chce první klubovou trofej v historii, věří mu i bývalí kapitáni

„Po těch letech, kdy jsme hráli dole, jsme se konečně vyšvihli nahoru. Jsme tady dlouho pospolu, jsme soudržní. Hodně věcí spojených dohromady funguje. Za každou cenu chceme vyhrát. Pohár je pro nás hnací motor. Byla by to všechny lidi krásná třešnička,“ cítí záložník Slovácka a jeden z odchovanců Lukáš Sadílek.

Favorizovaní Letenští ovládli domácí pohár už sedmkrát, hned třikrát u toho byl i Michal Kadlec.

Bývalý reprezentant se teď postaví bývalému klubu, šetřit soupeře rozhodně nemíní. „Samozřejmě člověk už něco zažil, je starší. Se Spartou jsem vyhrál třikrát, dvakrát jsme kopal rozhodující penaltu. Je hezké, že si na závěr kariéry znovu zahraji finále. Tentokrát navíc za mateřský klub, kde jsem vyrostl a kde jsem poprvé nakoukl do ligy. Shodou okolností proti Spartě, se kterou je to vždycky speciální zápas. Sparta je na trofeje, tituly zvyklá, pohárů má hodně, kdežto pro Slovácko by byl první. Podle mě to dlužíme lidem i celému klubu,“ prohlásil Kadlec.

Slovácko na podzim vypráskalo Spartu 4:0, v odvetě padlo 1:3. Teď se oba kluby potkají potřetí, v nejdůležitějším střetnutí sezony.

Spolehnout se mohou na fanoušky, kteří jim budou zase velkou oporou. Vstupenky se prodaly za pár minut, Městský stadion Miroslava Valenta bude po pár měsících zase vyprodaný. Jenže v hledišti budou i příznivci Sparty, pořadatelem utkání je totiž svaz, takže síly na tribunách budou vyrovnané.

Sadílek do Sparty? Všichni víme, proč článek vyšel, zlobí se trenér Svědík

Oba kluby obdržely stejný počet vstupenek, zájem o utkání byl ale daleko větší. Dlouhá řada zklamaných fandů bude duel sledovat v televizi. Tenhle duel si žádný z nich nenechá ujít.

Na pořádek stadionu i jinde ve městě budou dohlížet desítky policistů, hlavně v noci po zápase se dají čekat nepokoje. Slavit chtějí oba týmy.

Finálový zápas mezi Slováckem a Spartou se odehraje v Uherském Hradišti ve středu 4. května od devatenácti hodin. Utkání v přímém přenosu vysílá ČT Sport.