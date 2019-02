ROZHOVOR/ Bez klasického útočníka šlo Slovácko v derby na Zlín. Na hrot se postavil Jaroslav Diviš. Staronová posila měla rozhodující podíl na jediné brance zápasu. Zlínský gólman Dostál si sice balon srazil do vlastní sítě, ale nebýt ataku Diviše, tak jenom těžko by šlo Slovácko do vedení.

Jaroslav Diviš | Foto: Deník / Libor Kopl

„Ani jsem balón neviděl k bráně. Viděl jsem, jak ke mně všichni běží, tak jsem se taky rozběhl a měl jsem radost, že to tam padlo,“ popisoval situaci těsně po vstřeleném gólu Diviš.



Při brance byl kontakt s brankářem. Neměl jste obavy, že rozhodčí zapíská útočný faul?

Sudí to neodpískal, gól platil a my vyhráli. Byla to navíc vítězná branka, takže super. Do Hradiště si vezeme tři body.



Můžete popsat ten střet s brankářem Zlína? Jak velký podíl máte na brance?

Šel jsem s ním do souboje, ani nevím, jak ten souboj vypadal. Byla nějaká střela, balón šel do vzduchu a najednou byl v bráně. Podíl nějaký mám. Gól nám pomohl k výhře.



Co jste cítil po souboji?

Cítil jsem brankáře na zádech. Jestli mi míč spadl na hlavu, na záda, to nevím, podívám se až potom. Couval jsem k brankáři a pak už ke mně běželi hráči. Byl jsem z toho souboje celý dobitý.

Gólman Dostál někdy při centrech není stoprocentní. Měl jste ho víc atakovat? Byly takový pokyny?

Ne, na gólmana jsme se nezaměřovali. Spíš jsme chtěli hrát svůj fotbal. On to dnes teda asi moc fotbal nebyl, spíš kopaná. Důležitý jsou tři body. Povrch nebyl ideální, ale jsme rádi, že jsme derby zvládli.



Slovácko v zápase nevystřelilo ani jednou na bránu. Už jste zažil výhru, kdy tým nevystřelil na bránu?

Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Mám radost, že to dnes vyšlo. Zlín jsme dlouho neporazili.



Jak jste se cítil na hrotu?

To vyplynulo ze situace, protože Zaja (Tomáš Zajíc) onemocněl v Turecku, trenér mě tam zkusil. Jsem rád, že jsem se odvděčil.



V první půli jste skončil třikrát v ofsajdu…

Chtěl jsem hrát na hraně a třikrát mě nachytali. Měl jsem ještě jednu, pološanci, kdy jsem netrefil kolem Gajiče, šel jsem pak do skluzu, ale na balon jsem nedosáhl. Nějaké závary jsme měli. Zlín mimo střely Železníka neměl nic. Byla to kopaná, nervózní zápas. Prostě první kolo. Oba týmy nechtěly dostat gól, my jsme jej dali, jsme rádi.



Byla to výhra v derby po letech. Bude tomu odpovídat i oslava?

Já slavit nejdu, dostali jsme volno, tak jedu za manželkou. Kluci ať si to užijí. A hlavně ať si to užijí fanoušci, zaslouží si to za dnešní fandění. Doufám, že spadne Hradiště.



Manželka vás slavit nepustí?

Já chci jet za ní a za klukem, strašně se na ně těším. Jsem tady od pondělního večera celý týden sám. Kdybych šel dnes do večírku, nevím, kdy bych se za nimi vrátil. Nebylo by to ono. Chci je vidět. Jedu domů do Jablonce.



Výhry v derby je dobrý start do jara…

Bodově dobrý start, i defenziva fungovala, to je velké plus. Teď nás čekají další zápasy, od defenzivy se musíme odrazit, když nám padnou jeden dva góly, budeme rádi.

Tři body bude nutné potvrdit doma proti Karviné, která je v tabulce pod vámi. Bude to těžké?

Jsou tam taky namočení, hrají o život, chtějí se z toho taky dostat. Bude to jiný zápas. Musíme se na něj připravit. Teď si ještě užít Zlín, příští týden se dobře připravit na Karvinou.