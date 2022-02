FORTUNA:LIGA, 20. kolo -

FK Pardubice (13.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle v 15.00, stadion Ďolíček

Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hurych (Krejsa) | VAR: Franěk | AVAR: Mokrusch

Ligová bilance: 2-0-1

Poslední zápas: 1:2 (62. Cadu – 3. Daníček, 14. Petržela, 28. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Pardubice: Markovič – Kostka, Hranáč, Pojezný, Čelůstka – Jeřábek – Vacek, Tischler, Solil, Lupač – Huf. Trenér: Krejčí.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Havlík, Sadílek, Kohút, Holzer – Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 2:3

Zkušený bek ještě teď má v živé paměti poslední utkání celku z Uherského Hradišti proti Pardubicím v Ďolíčku. Moravané sice šli ve Vršovicích brzy vedení, ale pak přišel zlom a hosté zápas nezvládli.

I v neděli to budou mít Kadlec a spol. složité. Východočeši jsou sice v tabulce až třináctí, přesto umí soupeře pořádně potrápit.

„Sledoval jsem pohyb v jejich kádru. Přišly Vacek, Hranáč nebo Pojezný. Je vidět, že se nespokojily se svojí pozicí a chtějí udělat něco proto, aby se dostaly do prostřední skupiny. V generálce proti Dukle podali velmi dobrý výkon. Určitě nás nečeká nic lehkého,“ ví dobře Svědík.

Navíc po zimní přípravě je všechno syrové. Chvíli potrvá, než se mužstva po dlouhé pauze zase rozjedou, dostanou do optimální formy.

„Začátek ligy je takový nečitelný, první kola jsou hodně ošemetná,“ připouští i Svědík. „Každý do toho jde s tím, že na hřišti odevzdá sto procent, také terény budou těžké. My se však musíme koukat hlavně na sebe, naši hru,“ přidává.

Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY sehrál v přípravě čtyři utkání, ale vyhrál jen v tom prvním s třetiligovou Kroměříží a celkem inkasoval osm branek.

V generálce podlehlo na soustředění v Umagu slovinskému Domžale 1:3.

„Nevyhýbala se nám drobnější zranění, neměli jsme vždy po kupě celý kádr. Nicméně jsme to odpracovali, i když pravda je, že výsledkově spokojení nejsme hlavně s posledními dvěma zápasy, kdy jsme inkasovali po třech brankách. Dělali jsme individuální chyby, kterých se nevyvarovali ani zkušení hráči, ale přičítám to únavě z přípravy. Snad to v soutěžních utkáních odstraníme,“ věří Svědík.

Experti Deníku před startem ligy: Slovácko čtvrté místo udrží, Zlín se zachrání

S trenérem souhlasí i Reinberk. „Je pravda, že branek jsme dostávali víc a celkově to nebylo ono. Únava sice byla, ale na to se vymlouvat nechceme. Víme, že to pro nás není dobrá vizitka, byť jsme do těch zápasů šli z těžkých tréninků. Snad to pro nás byla facka a v lize i poháru to bude vypadat jinak jak v obranné, tak i v útočné fázi,“ uvedl odchovanec Slovácka.

Moravané si po návratu z Chorvatska odpočinuli, po několika dnech volna najeli do klasického ligového režimu.

V únoru se příliš neodpočinou. „Na začátek nás čeká docela náročný program. V neděli Pardubice, ve středu pohár v Olomouci a o víkendu zápase ligový zápas se Slavií, takže anglický týden. Na druhé straně je lepší hrát než jen trénovat, takže by to neměl být problém. Alespoň se ukáže, jak na tom jsme a já doufám, že se nám ten start do jara podaří,“ dodává Reinberk.

Zatímco Slovácko se chce na jaře porvat o evropské poháry, Pardubice touží po prostřední skupině, o záchranu hrát Východočeši rozhodně nechtějí.

„Chceme se prezentovat fotbalem, kterým jsme se prezentovali v minulé sezoně i v některých zápasech na podzim, byť výsledkově nevyzněly v náš prospěch. Není cestou za každou cenu body vydřít,“ říká pardubický trenér Jiří Krejčí.

Střelec Jurečka nepodepsal, ale zůstává v týmu. Slovácko shání ještě křídelníka

Jeho tým chce co nejvíce tlačit na soupeře před nimi. „Nemá cenu přemýšlet nad tím, kolik a s kým získáme body. Když se prostřední skupina nepovede, tak ve zbytku základní části chceme nahrát co nejvíce bodů, abychom ve skupině play out nebyli pod nějakým velkým tlakem,“ uvedl.

Pardubičtí v zimě přišli o střelce Chytila, který se z hostování vrátil zpátky do Olomouce.

V klubu skončili i Beran či Šejvl, tým naopak posílili ex-reprezentant Vacek, hráč Slovácka Rezek a vysocí, fyzicky zdatní stopeři Hranáč s Pojezným.