I kdyby měla jiné plány, pozvánku do národního týmu by nikdy neodmítla. Kapitánka Slovácka Eliška Janíková se od čtvrtka do neděle zúčastnila krátkého soustředění ženské fotbalové reprezentace. Výběr trenéra Karla rady se v Písku připravoval na případnou baráž o postup na ME 2022.

Kapitánka fotbalistek Slovácka Eliška Janíková. | Foto: Pavel Jiřík

„Byla jsem donominována až dva dny před akcí, takže to bylo trošku narychlo, ale ať už bych měla jakýkoliv plán, tak bych ho bez váhání zrušila, protože reprezentace je nejvíc,“ říká dvaadvacetiletá záložnice. Opora celku z Uherského Hradiště si sraz národního týmu užila, byť české fotbalistky nakonec nemohly odehrát plánované utkání s Baskickem. „Sraz byl krátký, ale v úterý se rozhodne zápasem mezi Španělkami a Polkami o naší účasti v baráži o Evropu, takže jsme byly rády, že jsme se sešly a společně si mohly zatrénovat. Ničemu speciálnímu jsme se ale nevěnovaly,“ tvrdí Janíková. Ženská fotbalová liga startuje na konci února. Slovácko začíná doma s Plzní Přečíst článek › Češky měly na jihu Čech Písku ideální podmínky na přípravu. V Písku absolvovaly šest tréninkových jednotek. Zatímco na hřišti tým fungoval normálně, mimo stadion musel dodržovat přísné hygienické a bezpečnostní opatření. „Před srazem jsme byli všichni otestovaní, na hotelu jsme nosily roušky a i regenerace byla omezená,“ hlásí. Krátký pobyt v tzv. bublině ale sympatické brunetě nevadil. Po návratu na Moravu se připojila zpět k družstvu. Se Slováckem se chystá na jarní start první ženské ligy, která se opět rozehraje poslední únorový víkend. „Očekávám, že navážeme na výsledky z první poloviny sezony a splníme si náš cíl. Tím je třetí místo, které zaručuje účast v Lize mistryň,“ připomíná. Letošní zimní příprava byla nejen pro fotbalistky z Uherského Hradiště hodně atypická. Kvůli pandemii koronaviru přišly o přípravné zápasy, hrát mohly jenom mezi sebou. „Kvůli tomu se mi příprava zdála delší a náročnější, takže už všichni netrpělivě vyhlížíme start soutěže,“ přiznává s úsměvem. Fotbalistka Jelínková ocenila výkon moderátora Horvátha. Byl vynikající, uznala Přečíst článek › Také Janíková je nesmírně ráda, že se první ženská liga na rozdíl od jiných soutěží dohraje. „Ale ještě bych byla opatrná se slovy, že se dohraje,“ zůstává obezřetná. „Přece jenom se situace mění každý den a nikdo neví, co může nastat,“ přidává. Kvůli milovanému fotbalu jí nevadí, že musí každý týden absolvovat testy na covid-19. „Jelikož chci hrát, je to jediné možné řešení,“ ví dobře.

