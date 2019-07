Ani ve druhém poločase se domácímu týmu nepodařilo vývoj otočit. Svěřenci Martina Svědíka, tak po šokující výhře na Spartě, šokovali domácí fanoušky a padli s nováčkem FORTUNA:LIGY.

Proč jste nezopakovali výkon z prvního kola?

Sám nevím. říkali jsme si už před utkáním, že to bude pro nás daleko těžší zápas, jako na Spartě. Chtěli jsme výhru potvrdit. Bohužel, dnes nám nešlo vůbec nic.

Překvapil vás něčím soupeř, nebo byl zápas o vašem výkonu?

Hráli samozřejmě dobře, ale ta chyba je v nás. První gól jsem se nechal přehlavičkovat, ta branka jim dodala na kopačky sebevědomí. Celý zápas jsme se nemohli dostat do tempa.

Říkáte, že jste se nechal u první branky přehlavičkovat. Věděl jsem, že za vámi stojí protihráč?

Věděl jsem o něm celou dobu. Chtěl jsem ho hrát do těla, aby balon proletěl, bohužel mě přehlavičkoval a byla z toho branka. O faul se asi nejednalo. Ještě jsme s tím mohli něco udělat, ale nemohli jsem se do zápasu dostat.

Co scházelo v zakončení? Proč to nešlo?

Celý zápas byla taková křeč, nedokážu si to vysvětlit. Musíme se z toho ponaučit a zabojovat v dalších zápasech.

Je pro vás hlavně výkon zklamáním?

Obrovské. Výkon i výsledek.

Jak byste zhodnotil váš výkon?

Byl to určitě jeden z těch horších výkonů. Dneska nic nešlo, nedokážu si to vysvětlit. Chtěl jsem to nějak zlomit, ale bohužel to nešlo. Taková chyba se nesmí opakovat.